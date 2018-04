Oasis Petroleum Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Ölsektor ist dank steigender Nachfrage derzeit auf dem Vormarsch. Diesem Trend konnte sich, zum Glück der Anleger, auch Oasis Petroleum nicht erziehen. Die Aktie des Unternehmens konnte sich allein in der letzten Woche von rund 8 USD auf etwas mehr als 10 USD am Montagmorgen verbessern. Jetzt stellt sich so mancher Aktionär natürlich die Frage, ob hier noch mehr drin ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.