Oasis Midstream: Was wird sich hier jetzt tun?

Der Kurs der Aktie Oasis Midstream steht am 16.07.2019, 04:11 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 21.78 USD. Der Titel wird der Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Oasis Midstream auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Die Oasis Midstream ist mit einem Kurs von 21,85 USD inzwischen +7.21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +8.71 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

2. Dividende: Derzeit schüttet Oasis Midstream höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 3,61 Prozentpunkte (8,79 % gegenüber 5,18 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Oasis Midstream mit einer Rendite von 21,29 Prozent mehr als 43 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 63,84 Prozent. Auch hier liegt Oasis Midstream mit 42,55 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.