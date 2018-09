"Oane gähd no allerweil" - Getnow liefert pünktlich auch zur Wiesnzeit in München (FOTO)

München (ots) -Der Online Supermarkt Getnow (www.getnow.de) liefert auch zumMünchner Oktoberfest, wie immer stets pünktlich und zuverlässig alleBestellungen aus.Während sich einige Lieferdienste in der aufregendsten Zeit desJahres aus dem Online-Handel mit Lebensmitteln in Münchenzurückziehen, nimmt sich Getnow den Wünschen seiner Münchner Kundenzum 2-wöchigen Wiesnwahnsinn gerne an und bleibt seinemLieferversprechen von 90 Minuten oder zur gewünschten Zeit treu.Jeder Münchner wird es bestätigen, dass Einkaufen während derWiesnzeit sogar für die hartgesottensten Großstädter eine besondereHerausforderung ist. Läden, Supermärkte und nicht zuletzt dieTheresienwiese selbst, quellen über vor Besuchern und Gästen in derWeltstadt mit Herz.Damit zumindest der Einkauf von Lebensmitteln entspannt verläuftund mehr Zeit bleibt für die Wiesn, nimmt Getnow seinen Kunden denumständlichen Weg zum Supermarkt ab. Mit einer Auswahl aus über10.000 Produkten bietet Getnow neben Obst und Gemüse, Milchprodukten,Fisch und Fleisch, regionalen und internationalen Lebensmitteln auchDrogerie- und Büroartikel an. Von Montag bis Freitag in 90 Minutenoder zur gewünschten Zeit liefert Getnow bequem bis vor die Tür.Natürlich bringt Getnow auch alles für das Katerfrühstück am Morgendanach.Über Getnow New GmbHDer Online-Supermarkt wurde 2015 in Berlin gegründet undbeschäftigt heute ca. 60 Mitarbeiter deutschlandweit. VertraglicherPartner ist die METRO Deutschland GmbH, auf deren Sortiment und Lagerzurückgegriffen wird. Beliefert werden Endverbraucher und auch Kundenaus dem B2B-Segment in 90 Minuten oder zur ausgewählten Wunschzeit.Derzeit ist Getnow in München und Berlin vertreten, einedeutschlandweite Expansion ist derzeit in der Umsetzung. Aktuellbefinden sich über 10.000 Produkte im Getnow-Sortiment. Anders alsbei vielen anderen Anbietern, bietet Getnow neben üblichenSupermarkt-Artikeln auch eine große Auswahl an regionalen undexotischen Obst- und Gemüsesorten, Fleisch in Großmarktqualität,frischen Fisch von Europas längster Fischtheke, sowie Drogerieartikelund Bürobedarf im Lieferservice an.Kontakt Getnow New GmbH:Getnow New GmbHUnternehmenskommunikationGabelsbergerstraße 480333 Münchenpresse@getnow.deOriginal-Content von: Getnow New GmbH, übermittelt durch news aktuell