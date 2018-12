Oaktree Capital: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Oaktree Capital Group":

Der Oaktree Capital-Schlusskurs wurde am 21.12.2018 an der Heimatbörse New York mit 39,3 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Die Aussichten für Oaktree Capital haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Oaktree Capital anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 77,74 Punkten, was bedeutet, dass die Oaktree Capital-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Oaktree Capital auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Damit erhält Oaktree Capital eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Oaktree Capital-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Oaktree Capital vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 54 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (39,3 USD) ausgehend um 37,4 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Oaktree Capital von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oaktree Capital liegt bei einem Wert von 13,26. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Asset Management" (KGV von 35,58) unter dem Durschschnitt (ca. 63 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Oaktree Capital damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.