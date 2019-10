Oakley Capital Investments: Genau das was haben wir angekündigt

Am 12.10.2019, 02:00 Uhr notiert die Aktie Oakley Capital Investments mit dem Kurs von 220.49 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Oakley Capital Investments-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 211,1 GBP mit dem aktuellen Kurs (220,4 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +4,41 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (228,96 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,74 Prozent), somit erhält die Oakley Capital Investments-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für Oakley Capital Investments liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Oakley Capital Investments vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 275 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (220,4 GBP) könnte die Aktie damit um 24,77 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Oakley Capital Investments-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Oakley Capital Investments. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Oakley Capital Investments daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Oakley Capital Investments von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.