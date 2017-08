O'zapft is - so klingt es bald in Entenhausen - Das Lustige Taschenbuch Mundart geht in die zweite Auflagen-Runde (FOTO)

Berlin (ots) -Der erste Band des Lustigen Taschenbuches Mundart ist wieder füralle da! Münchnerisch leicht gemacht, passend zur Vorbereitung aufdas Oktoberfest. Ab sofort gibt es die Dialekt-Lektüre ausreichend imHandel. So hat jeder Leser Zeit, sich bis zum Start des größtenVolksfestes der Welt, sicheres Münchnerisch anzueignen. In achtkurzen, aber echt bayrischen Geschichten ist das möglich.Die gesamte Duck-Familie ist auf der Wiesn zu Gast, erklimmt diemalerischen Gipfel der bayrischen Berge, gewinnt ein Wettessen undbesichtigt sogar Schloss Neuschwanstein. Natürlich ist diePanzerknackerbande mit von der Partie. Die Gangster locken die Ducksauf eine Verfolgungsjagd bis in die Schweiz. Doch dank der bayrischenGemütlichkeit werden sie nicht für ihre Untaten bestraft, sonderndürfen Onkel Dagobert beim Verwalten seines Vermögens helfen.Inhalt LTB 1 Mundart Münchnerisch:Eiadanz im OibnlandUaluab in de Beag - WedawexlEasdbeschdeigungUalaub in de Beag - Subba-RuggsäggAs Diät-DesastaUalaub in de Beag - D'LamdkarddnD'Geisdakud'schnGib'feschdüamaAcht erfinderische Geschichten garantieren a Riesengaudi! DesLustige Daschnbuach auf Münchnarisch gibt's im Handel (Egmont EhapaMedia, EUR 4,99) und im Ehapa Shop unter:https://www.egmont-shop.de/ltb-mundartÜbrigens: Das Lustige Taschenbuch feiert in diesem Jahr 50.Geburtstag. Mit vielen Sondereditonen und tollen Events. Alle Infoshierzu finden Sie hier: www.ltb50.deFür Rezensionsexemplare LTB Mundart Münchnerisch Band 1 wenden Siesich gerne an:Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell