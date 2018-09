O'gspuit is! Die zehn beliebtesten Wiesn-Hits

München (ots) - A Maß, a Hendl und a guade Musi - das sind dieZutaten für eine gelungene Wiesn. Welche Lieder es in diesem Jahr insRepertoire der Oktoberfestbands schaffen können, zeigt die Liste derzehn beliebtesten Wiesn-Hits 2017. Die GEMA hat, wie schon im Jahrzuvor, auf Basis der gemeldeten Daten die meistgespielten Lieder der184. Wiesn ermittelt.In den Top Ten der meistgespielten Wiesnlieder gab es 2017 vierNeuzugänge: "Dem Land Tirol die Treue" von Florian und Josef Pedarnig(Platz 3), "Ham Kummst" von Christopher Seiler und Bernhard Speer(Platz 7), "Cowboy und Indianer" von Christian Pesch und BerndSchöler (Platz 8) sowie "Summer of 69" von Bryan Adams. Nicht mehrunter den Top Ten sind damit die Lieder "Wies'n-Mass" von FranzGerstbein und Max Lohmeier, "I sing a Liad für di" von AndreasGabalier, "Brenna Tuats Guat" von Hubert von Goisern und "VivaColonia" u.a. von Jan-Peter Fröhlich.Wiesn-Hits 2017:1 Ein Prosit der Gemütlichkeit (Urheber: Wolfgang Grünbauer)2 Hulapalu (Urheber: Andreas Gabalier)3 Dem Land Tirol die Treue (Urheber: Florian Pedarnig, JosefPedarnig)4 Sweet Caroline (Urheber: Neil Diamond)5 Atemlos durch die Nacht (Urheber: Kristina Bach)6 Schatzi schenk mir ein Foto (Urheber: Antonius Koopmanns, GerardusKoopmanns)7 Ham Kummst (Urheber: Christopher Seiler, Bernhard Speer)8 Cowboy und Indianer (Urheber: Christian Pesch, Bernd Schöler)9 Angels (Urheber: Guy Antony Chambers, Robbie Williams)10 Summer of 69 (Urheber: Bryan Adams)Die rund 72.000 Komponisten, Textdichter und Musikverleger, diesich in der GEMA zusammengeschlossen haben, sorgen für die richtigeMelodie und den passenden Text zu jeder Lebenslage. So erschaffen sieauch eine der wichtigsten Zutaten, ohne die die Wiesngaudi neben Maßund Hendl nicht denkbar wäre: die Musik. Damit die Musikautoren,deren Werke auf dem Oktoberfest gespielt werden, für ihre kreativeLeistung auch entlohnt werden, wertet die GEMA die eingereichtenMusiknutzungsmeldungen für die Tantiemenausschüttung aus.Pressekontakt:Nadine Remus, Senior KommunikationsmanagerinE-Mail: nremus@gema.de, Telefon: +49 89 48003-583Original-Content von: GEMA, übermittelt durch news aktuell