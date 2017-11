O du Fröhliche: Christkindlregion Steyr präsentiert touristische Highlights rund um Weihnachten

Vom Himmel hoch - oder direkt aus Steyr - kam das Christkindzur Präsentation der Advent-Highlights des TourismusverbandsSteyr ins Feuerdorf und nahm erste Briefe entgegenWien/Steyr (ots) - "Süßer die Glocken nie klingen als zu derWeihnachtszeit!", entspricht wohl ganz dem Motto derChristkindlregion Steyr. Bald ist es wieder so weit und das Fest derFeste steht vor der Türe. Die Christkindlregion Steyr lockt besondersin der besinnlichen Vorweihnachtszeit mit zahlreichen Attraktionen zueinem Ausflug mit der ganzen Familie."In der Christkindlregion Steyr lässt sich die Vorweihnachtszeitmit allen fünf Sinnen erleben: Alles dreht sich bei uns umsChristkind! Wir möchten unsere Begeisterung für die besinnlichsteZeit im Jahr mit unseren Besuchern teilen. Mit dem Schokochristkindhat die Region nun auch eine süße Botschafterin, die bald in derRegion sowie exklusiv bei HOFER in ganz Österreich erhältlich seinwird", freut sich Eva Pötzl, Geschäftsführerin des TourismusverbandsSteyr am Nationalpark.Zwtl.: Authentische Weihnachten erlebenDie Christkindlregion ist nicht nur die Heimat des erstenÖsterreichischen Weihnachtsmuseums, in dem über 14.000 Stückhistorischer Christbaumschmuck aus den Jahren 1830 bis 1945 und über200 Stubenpuppen und Puppenhäuser ausgestellt sind, sondern auch diealte Eisentradition wird in Steyr großgeschrieben. Bei der 13.Steyrer Schmiedeweihnacht präsentieren von 8. bis 10. Dezember 2017über 40 Schmiedinnen und Schmiede das traditionsreiche Handwerk derNagel-, Kupfer-, Huf- und Kunstschmiede entlang des stimmungsvollen"Schmiedewegs" durch die historische Altstadt. Sprühende Funken undHämmerklänge werden bei den Besuchern für Begeisterung sorgen.Zwtl.: Tourismusregion Steyr: Das Zuhause des ChristkindsEin Highlight im Steyrer Weihnachtstreiben ist der WallfahrtsortChristkindl mit seiner über 300 Jahre alten Wallfahrtskirche sowiedem 1950 erbauten Postamt Christkindl. Seit über 65 Jahren werden von1. Dezember 2017 bis 6. Jänner 2018 rund zwei Millionen Kinderbriefemit Wünschen an das Christkind beantwortet, mit dem Weihnachts- oderDreikönigsstempel versehen und verschickt. Zu entdecken gibt es auchdie einzigartige Pöttmesser Krippe, eine der größten Krippen derWelt. Für Begeisterung sorgen alljährlich von 17. bis 23. Dezember2017 der Steyrer Christkindlmarkt mit speziellem Kinderprogramm undWeihnachtskarussell sowie der Adventmarkt in der Altstadt Steyr mitSchmiedevorführungen und traditionellem Adventblasen. WeitereInformationen auf [http://www.christkindlregion.com](http://www.christkindlregion.com).Zwtl.: Schokoladige EnthüllungDie Produktinnovation von Wolfgang Mitterbäck und süßeBotschafterin der Christkindlregion wird im Auftrag der Semigra GmbHin Zusammenarbeit mit dem traditionellen österreichischenFamilienunternehmen Heindl Confiserie Wien produziert. Im Rahmen derZusammenarbeit mit der Christkindlregion wird das Schokochristkindmit Fairtrade Zertifikat bald in der Region selbst sowie inexklusiver Kooperation mit der Handelskette HOFER ab 4. Dezember 2017in allen HOFER-Filialen österreichweit erhältlich sein. WeitereInformationen auf [http://schokochristkind.com](http://schokochristkind.com) und auf [http://Hofer.at](http://Hofer.at)Bildmaterial zur Christkindlregion Steyer und zum Schokochristkind[hier downloaden](http://presse.leisuregroup.at/tvbsteyr/adventhighlights/)Rückfragehinweis:leisure communicationsMaurizia MaurerTel.: +43 664 8563004mailto:mmaurer@leisure.atTourismusverband Steyr am NationalparkSigrid HacklTel.: +43 7252 53229-0mailto:presse@steyr.infoSemigra GmbH (Schokochristkind)Wolfgang MitterbäckTel.: +43 664 1211057mailto:office@steiermarkshop.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/615/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: leisure communications group, übermittelt durch news aktuell