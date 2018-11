"O Tannenbaum, o Tannenbaum" / Zum Start der Weihnachtsbaumsaison macht toom mit neuer Werbekampagne auf faire Nordmanntannen aufmerksam

Köln (ots) -Rasante Autofahrten, provisorische Befestigungen, enge Fahrstühleund angriffslustige Haustiere: Nicht jeder Tannenbaum wird zuWeihnachten fair behandelt und übersteht das Fest unbeschadet - dafürsind sie bei toom nun fair produziert. Mit der neuen Werbekampagne"Faire Weihnachten" rückt toom zum Verkaufsstart seinerWeihnachtsbäume seine fair produzierten Nordmanntannen in denVordergrund und macht auf sein nachhaltiges Engagement bei derSamenernte und Aufzucht der Nordmanntannen aufmerksam. Der neue Spotwurde dabei wieder von der Werbeagentur Scholz & Friends realisiert.Zu Weihachten gehört er einfach dazu: der Weihnachtsbaum. Dass erdabei einiges ertragen muss, macht der neue Werbespot von toom, derab dieser Woche im Fernsehen zu sehen ist, auf unterhaltsame Weisedeutlich. Von eingeklemmten Baumspitzen, über zugefrorene Stämme bishin zu feindseligen Haustieren - der Tannenbaum wird nicht immer fairbehandelt. Da dies oftmals unvermeidlich ist, bietet toom seinenKunden eine bessere Lösung: faire Bedingungen bereits bei derProduktion der Nordmanntannen."Die Samen für unsere Nordmanntannen werden jedes Jahr im Kaukasusunter teils gefährlichen Bedingungen geerntet. Daher setzten wir unsgemeinsam mit der Stiftung 'Fair Trees' für mehr Arbeitsschutz undsichere Löhne für die Erntehelfer ein", erklärt Kai Battenberg,Fachbereichsleiter Nachhaltigkeit Ware bei toom. "So beginnen unsereWeihnachtsbäume bereits ein faires Leben, bevor sie in unserenWohnzimmern stehen."Mit der Werbekampagne rückt toom den stetigen Ausbau seinesNachhaltigkeitsengagements erneut in den Fokus und knüpft an den voreinem Jahr veröffentlichten Spot "Natur Pur" zum Thema Nachhaltigkeitan.Ab Dezember läuft der Spot auf allen reichweitenstarken Kanälenund kommt darüber hinaus auf den sozialen Plattformen zum Einsatz.Zudem setzt toom auf weitere Werbekanäle wie Zeitungen undZeitschriften, Beilagen sowie die Kommunikation am Point-of-Sale.Mehr Informationen zu toom und Fair Trees sowie Bild- undFilmmaterial finden Sie unter www.toom.de/fairtrees.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von über 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte die 1927 gegründetegenossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro und ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei derWahl zum "Händler des Jahres 2017- 2018" wiederholt den ersten Platzin der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&AResearch BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntesSiegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.Über Fair Trees:Fair Trees wurde 2007 von den dänischen Baumzüchtern Marianne undLars Bols gegründet. 2012 wurden in Deutschland erstmals fairgehandelte Weihnachtsbäume verkauft. Fair Trees ist ein anerkanntesMitglied von Fair Trade Danmark und Fair Seed, der globalenDachorganisation des fairen Handels WFTO. Ein Teil der Einnahmeneines jeden verkauften Fair Trees Weihnachtsbaumes fließt in die FairTrees Stiftung, welche die Bildung, Gesundheit und Entwicklung derBevölkerung in der Region Racha in Georgien fördert. DerGesundheitscheck wird durch die medizinische Klinik Curatiodurchgeführt. Nähere Informationen finden Sie unterhttp://curatio.ge/en/. Kooperationspartner von Fair Trees sind dasRote Kreuz, Save the Children und WWF.Pressekontakt:Für Presserückfragen:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln, Tel.: 0221-149-6272,Fax: 0221-149-976272,E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell