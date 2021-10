O'Reilly Automotive: Was soll die Aufregung?

Am 26.10.2021, 06:52 Uhr notiert die Aktie O'reilly Automotive an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 661.34 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Automobilhandel".

O'reilly Automotive haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: O'reilly Automotive erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für O'reilly Automotive aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (573,1 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -13,34 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 661,34 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. O'reilly Automotive erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von O'reilly Automotive liegt bei einem Wert von 22,01. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 40,13) unter dem Durschschnitt (ca. 45 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist O'reilly Automotive damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber O'reilly Automotive. Die Kommunikation war weder von positiven noch von negativen Themen geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält O'reilly Automotive daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält O'reilly Automotive von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.