O-Net: Es hat sich bereits abgezeichnet …

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie O-Net am 02.08.2019, 01:47 Uhr, mit dem Kurs von 4.28 HKD. Die Aktie der O-Net wird dem Segment "Kommunikationsausrüstung" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir O-Net einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob O-Net jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der O-Net von 4,27 HKD ist mit +6,48 Prozent Entfernung vom GD200 (4,01 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,17 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,4 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der O-Net-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,47 % ist O-Net im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (2,12 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,65 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber O-Net. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält O-Net daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält O-Net von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.