O-Net: Wer hätte das für möglich gehalten?

Per 07.11.2018 wird für die Aktie O-Net am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 3,7 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kommunikationsausrüstung".

Wie O-Net derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt O-Net mit einer Rendite von -35,48 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Hardware"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,42 Prozent. Auch hier liegt O-Net mit 30,05 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber O-Net. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält O-Net daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält O-Net von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der O-Net von 3,7 HKD ist mit -22,27 Prozent Entfernung vom GD200 (4,76 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,94 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,09 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der O-Net-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.