O'Neil Capital Management gibt Veräußerung von Investor's Business Daily bekannt

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Erlöse werden Forschung und Entwicklung ankurbeln und das globale Vermögensverwaltungsgeschäft ausbauenO'Neil Capital Management (OCM) hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung zur Veräußerung seiner Beteiligung an der Zeitung Investor's Business Daily (IBD) an News Corp. getroffen hat. Die behördliche Genehmigung für den Verkauf steht noch aus.IBD(TM) wurde 1984 im kalifornischen Los Angeles von William J. O'Neil gegründet, einem legendären Investor, der die CAN SLIM(TM)-Investitionsmethode geprägt hat. Im Zuge der Gründung der IBD präsentierte O'Neil der Öffentlichkeit bahnbrechende Analysen und datengesteuerte Aktieninformationen, die in anderen Finanzmedien nicht zu finden waren. Die IBD wurde zunächst als Tageszeitung gegründet und fungiert heute in erster Linie als digitaler Dienstleister, der in den letzten Jahren ein zweistelliges Wachstum beim Umsatz mit digitalen Abonnements verzeichnet hat. Zu den Serviceangeboten gehören derzeit Investors.com, MarketSmith(TM), Leaderboard(TM), Swing Trader(TM), IBD Live(TM), Investmentpodcasts sowie eine wöchentliche Printausgabe."Die Entscheidung, die IBD zu veräußern, ist mir schwergefallen", erklärt OCM Chief Executive Officer W. Scott O'Neil. "Ich glaube, dass die Analyse- und Forschungskapazitäten von IBD für Privatanleger branchenführend sind. Die IBD verfügt über eine gesunde Umsatzrendite und einen wachsenden Abonnentenstamm. Dies ist das Ergebnis unternehmerischer Strategien, mit denen die sich wandelnde Landschaft der Investment-, Medien- und Fintech-Marktplätze genutzt werden soll. Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion beiden Unternehmen zugute kommen wird, wenn wir die einzigartigen technischen und analytischen Funktionen der IBD mit dem bereits beeindruckenden Portfolio an Medienangeboten von News Corp kombinieren."OCM wird den Erlös aus dem IBD-Verkauf wieder in die verbleibenden Tochtergesellschaften investieren. Ein Unternehmen wie die IBD steht nicht sehr oft zum Verkauf und wir waren in der sehr glücklichen finanziellen Lage, nicht verkaufen zu müssen. Die Veräußerung der IBD wird es uns jedoch ermöglichen, beträchtliches Kapital in mehrere "visionäre" Initiativen zu investieren, die für das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens sowohl in den USA als auch im Ausland von entscheidender Bedeutung sind", erklärte Steven Birch, Chief Investment Officer von OCM. "Wir sind besonders daran interessiert, neue Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit unseren algorithmischen Anlagestrategien zu beschleunigen. Wir verlassen den Endverbrauchermarkt in den USA und freuen wir uns auf das Wachstum unseres nationalen und internationalen Firmenkundengeschäfts. Insbesondere freuen wir uns auf ein deutliches Wachstum in unserem globalen Vermögensverwaltungsgeschäft."Das neueste Unternehmen von OCM, O'Neil Global Advisors (OGA), ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater. OGA bietet diskretionäre und systematische Anlagestrategien mittels quantitativer Modelle und Algorithmen. Die Datenwissenschaftler und -ingenieure nutzen einen "Data Lake", in dem sich mehr als 140 Jahren Börseninformationen befinden. Damit sollen Anlagestrategien entwickelt werden, die auf der unternehmenseigenen Analyse aufgebaut sind. OGA verwaltet folgende private Investitionspartnerschaften: Chameleon, eine klassische Markt-Timing-Strategie; Raven, eine Long/Short-US-Aktienwachstumsstrategie; Timberwolf, eine alternative Risikoprämienstrategie, die proprietäre quantitative Faktoren verwendet, und Condor, eine Long/Short-Aktienhandelsstrategie mit mittlerer Frequenz. OGA geht davon aus, dass noch in diesem Jahr einen ETF-Investmentindex eingeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.oneilglobaladvisors.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3108585-1&h=2766846893&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3108585-2%26h%3D1909089968%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oneilglobaladvisors.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oneilglobaladvisors.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.oneilglobaladvisors.com%2F).William O'Neil Investment Management Shanghai (WONIM Shanghai) ist das vollständig in ausländischem Besitz befindliche Unternehmen der William O'Neil + Company in Schanghai, China. Im April 2020 erhielt WONIM Shanghai von den chinesischen Aufsichtsbehörden eine Lizenz für einen privaten Fondsmanager, die es ausländischen Unternehmen ermöglicht, in Onshore-Vermögenswerte investierte Fonds zu entwickeln und an inländische qualifizierte Anleger zu verkaufen, darunter institutionelle und vermögende Anleger. Das Unternehmen ist erst das 27. ausländische Unternehmen, das eine solche Genehmigung erhält. Das Unternehmen beabsichtigt, quant-basierte Anlagestrategien, einschließlich der CAN SLIM(TM)-Methode von O'Neil, auf den chinesischen Markt für Vermögensverwaltung zu bringen. Im Januar 2021 startete WONIM Shanghai seinen ersten privaten Onshore-Fonds. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.williamoneil.cn/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3108585-1&h=3133987908&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3108585-2%26h%3D2080262973%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.williamoneil.cn%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.williamoneil.cn%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.williamoneil.cn%2F).O'Neil Capital Management India Pvt. Ltd. (OCM India) wird im April 2021 den O'Neil Quant Fund auflegen, seinen ersten algorithmischen Fonds mit mehreren Strategien. Der O'Neil Quant Fund ist bei Securities and Exchange Board of India (SEBI) als Alternativer Investmentfonds der Kategorie III registriert. Weitere Informationen finden Sie unter: https://oneilcapital.in/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3108585-1&h=3220390949&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3108585-2%26h%3D2806834209%26u%3Dhttps%253A%252F%252Foneilcapital.in%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Foneilcapital.in%252F&a=https%3A%2F%2Foneilcapital.in%2F) .William O'Neil + Company ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater, der vielen der weltweit führenden institutionellen Vermögensverwaltern nationale und internationale Aktienanalysen, Empfehlungen und Beratung bietet. Die Empfehlungen von William O'Neil + Company decken mehr als 70.000 globale Aktien, Fonds und Indizes ab und stützen sich auf mehr als 58 Jahre Erfahrung in der Aktienanalyse unter Verwendung der O'Neil-Methodik, einer einzigartigen Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse, die sich im letzten halben Jahrhundert dabei bewährt hat, die Höchstleister auf dem Markt ausfindig zu machen. William O'Neil + Company wächst derzeit auf dem institutionellen Markt. Der digitale Zugang zu William O'Neil + Company Research ist über PANARAY® verfügbar, die Vorzeige-Plattform für Aktienanalyse für Desktop- und Mobilgeräte des Unternehmens. William O'Neil + Company bietet auch eine Reihe von erstklassigen Beratungs- und Konferenzdiensten an, die alle Teil des maßgeschneiderten Beratungsangebots sind. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.williamoneil.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3108585-1&h=964447356&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3108585-2%26h%3D127432%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.williamoneil.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.williamoneil.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.williamoneil.com%2F).William O'Neil Securities ist ein lizenzierter Broker/Händler, der institutionellen Kunden wie Pensions- und Investmentfonds, Hedgefonds, Versicherungsunternehmen und Firmen Handelsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen hat das Ziel, seine Kunden bei der Maximierung ihrer Leistung durch seine Handelskompetenz und durch die benötigte Anonymität zu unterstützen. Der Trading Desk des Unternehmens bietet Fachwissen zu im Inland gehandelten Unternehmen an den Börsen NYSE und NASDAQ. William O'Neil Securities wird von der SEC und der FINRA reguliert. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.oneilsecurities.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3108585-1&h=2672887925&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3108585-2%26h%3D2970904749%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oneilsecurities.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oneilsecurities.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.oneilsecurities.com%2F).O'Neil Digital Solutions (ODS) ist ein führendes IT-Beratungsunternehmen, das sich auf die Optimierung komplexer End-to-End-Geschäftsprozesssysteme für Finanzdienstleistungen, digitale Medien, Gesundheit und Transport spezialisiert hat. ODS bietet Kunden aller Größen und Branchen individuell abgestimmte Software-Engineering-, Systemintegrations- und Infrastrukturmanagement-Dienstleistungen von hoher Qualität. Von großen Massenkommunikationsprojekten bis hin zu hochsicheren und vertraulichen Datenanalysen verfügt ODS über eine breite Palette bewährter technischer Funktionen und eine leistungsstarke CCM- und CXM-Plattform, mit deren Hilfe Unternehmen komplexe digitale Transformationen durchführen und besser auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden eingehen können. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.oneildigitalsolutions.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3108585-1&h=3137149183&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3108585-2%26h%3D4116104768%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oneildigitalsolutions.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oneildigitalsolutions.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.oneildigitalsolutions.com%2F).William O'Neil (Shanghai) (WON Shanghai) ist das in China ansässige Forschungs- und Entwicklungszentrum von William O'Neil + Company und bietet eine umfangreiche Palette an Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für die einzelnen Geschäftsbereiche des Konzerns. WON Shanghai verfügt über ein starkes IT-Team, das sich mit der Entwicklung neuer Produkte und der kontinuierlichen Unterstützung des Vorzeige-Forschungstools PANARAY® von William O'Neil + Company befasst. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.williamoneil.cn/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3108585-1&h=3133987908&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3108585-2%26h%3D2080262973%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.williamoneil.cn%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.williamoneil.cn%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.williamoneil.cn%2F).William O'Neil India Pvt Ltd (WON India) ist ein registrierter Anlageberater, der vom Securities and Exchange Board of India reguliert wird. WON India sammelt und analysiert die Unternehmensfinanzdaten von mehr als 70.000 weltweiten Aktien mit einem Team erfahrener Aktienanalysten, die einem weltweiten Kundenstamm Analyse-Empfehlungen geben. Außerdem bietet WON India dem indischen Privatanleger über die MarketSmith India Investment App auch Anlagetools und Schulungen an. Weitere Informationen finden Sie unter: https://williamoneilindia.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3108585-1&h=962461404&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3108585-2%26h%3D2036914357%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwilliamoneilindia.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwilliamoneilindia.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwilliamoneilindia.com%2F).INFORMATIONEN ZU OCMO'Neil Capital Management ist ein privates Unternehmen und Family Office mit Investitionsinteressen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Immobilien, Druck, digitale Medien, Maklergeschäfte, Anlageberatung und Informationstechnologiedienstleistungen. Seine Investitionen und Geschäfte werden über hundertprozentige Tochtergesellschaften verwaltet. https://www.oneilcapital.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3108585-1&h=459864438&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3108585-2%26h%3D1310734256%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oneilcapital.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oneilcapital.com&a=https%3A%2F%2Fwww.oneilcapital.com)Pressekontakt:Paul Ginpgin@williamoneil.com310.448.6879Original-Content von: O'Neil Capital Management, übermittelt durch news aktuell