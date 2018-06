OYAK ANKER Bank GmbH vergibt wieder Großkredite / Zweiter Geschäftsleiter neu im Amt / BaFin sieht Vieraugenprinzip in der Geschäftsführung als erfüllt

Frankfurt (ots) - Die OYAK ANKER Bank GmbH mit Sitz in Frankfurtam Main darf wieder Großkredite vergeben. Die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hob das Verbot derGroßkreditvergabe vom 2. Januar 2018 am 16. Mai 2018 auf. ZurBegründung erklärte die BaFin, dass die OYAK ANKER Bank GmbH wiedereinen zweiten Geschäftsleiter hat und damit die Anforderungen an dasVieraugenprinzip erfüllt.Eine Pressesprecherin der OYAK ANKER Bank GmbH betonte: "Wirfreuen uns, dass wir unsere Firmenkunden ab sofort wieder imgewohnten Umfang mit Großkrediten bedienen können." Das Tagesgeschäftder Privatkunden war von der Maßnahme der BaFin nicht betroffen. "Wirbleiben ein verlässlicher Partner für jeden einzelnen Kunden", fügtedie Pressesprecherin hinzu.Die 1958 in Koblenz gegründete OYAK ANKER Bank GmbH bietet unteranderem Geldanlagen sowie Konsumentenkredite an. In den vergangenenJahren wurde die Bank mehrfach, auch von der Stiftung Warentest, fürihre Qualität und die hervorragenden Konditionen ihrer Produkteausgezeichnet. 2017 gehörte die OYAK ANKER Bank GmbH zu denPreisträgern des Zins-Awards.Die an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscherBanken e.V. angeschlossene OYAK ANKER Bank GmbH mit Hauptsitz inFrankfurt am Main ist seit über 50 Jahren auf dem deutschen Marktvertreten. Sie zeichnet sich durch eine bedarfsgerechteAngebotspalette im Kredit- und Geldanlagebereich sowie ihreindividuellen Lösungen für Privatkunden aus.Pressekontakt:Frau Fatma TopcuTel: 069 2992297-172E-Mail: presse@oyakankerbank.deOriginal-Content von: OYAK ANKER Bank GmbH, übermittelt durch news aktuell