OYAK ANKER Bank GmbH erhöht die Sparzinsen / Neue Konditionen gelten für Festgeld und Festgeld Plus Konten / Höhere Rendite bei ein- bis siebenjährigen Laufzeiten

Frankfurt (ots) - Die OYAK ANKER Bank GmbH hat ihre Zinssätze fürIhre erfolgreichen Anlageprodukte Festgeld und Festgeld Plus erhöht.Die Kunden profitieren nun bei ein- bis siebenjährigen Laufzeiten vonnoch besseren Konditionen. Die neuen Zinssätze der Bank mit Hauptsitzin Frankfurt am Main gelten ab sofort für alle Festgeld und FestgeldPlus Konten mit einer Einlage von mindestens 2.500 Euro. Die Renditebei Festgeld wird am Ende der Laufzeit auf das gebührenfreieTagesgeldkonto ausgezahlt. Kunden mit Festgeld Plus Konto profitierenzusätzlich durch vierteljährliche Auszahlung von ihren Zinsen - undkönnen dank des kostenlosen Tagesgeldkontos täglich über dieGutschriften verfügen. So lässt sich bei Laufzeitende ganzkomfortabel auf die Festgeldanlage zugreifen."Mit unserer unkomplizierten und renditestarken Geldanlage bietenwir unseren Kunden eine Kombination aus Sicherheit und Flexibilität",sagt R. Emre Yalcinkaya, Geschäftsführer der OYAK ANKER Bank GmbH."Wir laden Neu- und Bestandskunden dazu ein, das Konto ihrer Wahlkomfortabel und sicher über unser Online-Formular zu beantragen."Die neuen Zinssätze für Festgeld:Alt Neu1 Monat 0,15 % 0,15 % Zinsen p.a.3 Monate 0,15 % 0,15 % Zinsen p.a.6 Monate 0,25 % 0,25 % Zinsen p.a.1 Jahr 0,35 % 0,60 % Zinsen p.a.2 Jahre 0,55 % 0,65 % Zinsen p.a.3 Jahre 0,70 % 0,95 % Zinsen p.a.4 Jahre 0,95 % 1,00 % Zinsen p.a.5 Jahre 1,00 % 1,20 % Zinsen p.a.6 Jahre 1,10 % 1,25 % Zinsen p.a.7 Jahre 1,25 % 1,30 % Zinsen p.a.8 Jahre 1,40 % 1,40 % Zinsen p.a.9 Jahre 1,45 % 1,45 % Zinsen p.a.10 Jahre 1,50 % 1,50 % Zinsen p.a.Die neuen Zinssätze für Festgeld Plus:Alt Neu1 Jahr 0,35 % 0,60 % Zinsen p.a.2 Jahre 0,55 % 0,65 % Zinsen p.a.3 Jahre 0,70 % 0,95 % Zinsen p.a.4 Jahre 0,95 % 1,00 % Zinsen p.a.5 Jahre 1,00 % 1,20 % Zinsen p.a.6 Jahre 1,10 % 1,25 % Zinsen p.a.7 Jahre 1,25 % 1,30 % Zinsen p.a.8 Jahre 1,40 % 1,40 % Zinsen p.a.9 Jahre 1,45 % 1,45 % Zinsen p.a.10 Jahre 1,50 % 1,50 % Zinsen p.a.Über die OYAK ANKER Bank GmbHDie 1958 in Koblenz gegründete OYAK ANKER Bank GmbH bietet unteranderem Geldanlagen sowie Konsumentenkredite an. In den vergangenenJahren wurde die Bank mehrfach, auch von der Stiftung Warentest, fürihre Qualität und die hervorragenden Konditionen ihrer Produkteausgezeichnet. 2018 gehört die OYAK ANKER Bank GmbH zum dritten Malzu den Preisträgern des Zins-Awards.Die an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscherBanken e.V. angeschlossene OYAK ANKER Bank GmbH mit Hauptsitz inFrankfurt am Main ist seit über 50 Jahren auf dem deutschen Marktvertreten. Sie zeichnet sich durch eine bedarfsgerechteAngebotspalette im Kredit- und Geldanlagebereich sowie ihreindividuellen Lösungen für Privatkunden aus.Pressekontakt:OYAK ANKER Bank GmbHFrau Fatma TopcuDepartment HeadRetail Marketing & Public RelationsTel: 069 2992297-172E-Mail: presse@oyakankerbank.deOriginal-Content von: OYAK ANKER Bank GmbH, übermittelt durch news aktuell