OXSEED ist Gold-Partner der EuroFactura 2018 / Archive On Demand Pionier stellt neue Cloud-Plattform obwyse.com vor (FOTO)

Bielefeld (ots) -Am 15. Und 16. November findet die EuroFactura, die Konferenz fürdigitale Rechnungs- und Büroprozesse in Wirtschaft und Verwaltung inEuropa, in Bielefeld statt. Mit der OXSEED logistics GmbH wurde eineweitere Expertin aus dem Bereich "Digitale Transformation" gefunden,die die Veranstaltung als Fachsponsor unterstützt. Das mehrfachausgezeichnete Unternehmen ist langjähriger Hersteller und Anbieterplattformunabhängiger Online Lösungen für digitaleDokumentenverwaltung, Archivierung und elektronischeRechnungsprozesse.OXSEED wurde im Jahre 2007 gegründet und ist Mitglied der activelogistics Gruppe - einem mittelständischen Softwarekonzern mit mehrals 30 Jahren Tradition und über 250 Mitarbeitern. Die Lösungen vonOXSEED wurden von Anfang an ausschließlich für die Cloud entwickelt -die Anschaffung eigener Software und Hardware ist daher nichterforderlich. Der sonst übliche hohe Kosten- und Zeitaufwand fürImplementierung und Wartung entfällt. Der Einsatz von obwyse bedeutetfür Kunden und Partner nicht nur eine nutzungsbasierte Abrechnung,sondern auch "Software made and hosted in Germany"; denn alleLösungen werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und nachdeutschem bzw. europäischem Recht in zertifizierten, hochverfügbarenRechenzentren betrieben.Die EuroFactura ist die Fachkonferenz für digitale Rechnungs- undBüroprozesse in Wirtschaft und Verwaltung in Europa. Es werdenEntscheider/-innen aus Wirtschaft und Verwaltung erwartet, sowieExperten/-innen die über aktuelle Entwicklungen und neue Technologienwie KI und Blockchain berichten. Eine Partnerschaft ist somit einelohnende Sache für beide Seiten."Es freut uns sehr, dass wir mit OXSEED logistics GmbH einenPartner finden konnten, der sich mit mehr als 10 Jahren Erfahrung zumThema einbringen kann. Als Anbieter von Lösungen für digitaleRechnungsprozesse passt OXSEED einfach perfekt zur EuroFactura." soStefan Engel-Flechsig, Geschäftsführer der ferd management &consulting, dem Unternehmen hinter der EuroFactura.Auch bei OXSEED ist man mit der Zusammenarbeit zufrieden "Wir sindfroh, dass wir eine Veranstaltung, wie die EuroFactura hier inBielefeld unterstützen können. Die EuroFactura ist aktuell eine derganz wenigen Konferenzen, die das Thema - Digitalisierung vonBüroprozessen - in den Kontext wichtiger neuer Technologien wieBlockchain und KI setzt", meint Marcus Hartmann, Geschäftsführer derOXSEED logistics GmbH und Moderator des Forums "ZUGFeRD / Factur-X",eines von vier spezialisierten Fachforen, die am Nachmittag desEuroFactura-Donnerstages stattfinden.Weitere Informationen über die EuroFactura 2018 am 15. und 16.November im Tagungshotel Mercure Johannisberg in Bielefeld finden Sieunter www.eurofactura.de. Informationen zur OXSEED logistics GmbH undihren Produkten obwyse finden Sie unter www.obwyse.com.Pressekontakt:ferd management & consulting GmbHAnnika TiedemannTelefon (0521) 977 933-164E-Mail presse@ferdmc.comOriginal-Content von: ferd management & consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell