OXID eSales serviert Content Commerce auf der Internet World

Freiburg (ots) -- 360° E-Commerce Know-how am Stand von OXID eSales- Einkaufswelten mit Content Commerce dank Visual CMS- Einladung zum Gespräch an Stand B072 in Halle A6In München trifft sich am 7. und 8. März die E-Commerce Branchezur Internet World; mitten im Geschehen ist die OXID eSales AG mitden vier Partnern ERGO Direkt, gotomaxx, OntraQ und Portica. DasFreiburger Unternehmen gehört seit mehr als zehn Jahren zu denführenden E-Commerce Plattform Herstellern. Mit 94 Onlineshops unterden Top 1000 in Deutschland belegt OXID eSales Platz zwei unter denShopsoftware Anbietern, Eigenentwicklungen ausgenommen. Das ergab dieStudie "E-Commerce-Markt Deutschland 2016" des EHI Retail Instituts.Einkaufswelten begeistern die KundenWährend noch vor gar nicht allzu langer Zeit ein Webshop einfachnur verkaufen musste, liegt die Messlatte heute wesentlich höher."Das Thema 'Content Marketing' ist allgegenwärtig, aber erst seitkurzer Zeit kommt es auch im E-Commerce so richtig in die Gänge",sagt Roland Fesenmayr, CEO der OXID eSales AG. In diesem Jahr gilt esfür Shop Betreiber - oder solche, die es werden wollen - aufzufallen,und sich durch eine clevere Positionierung der Marke, Produktwelt undServices Sichtbarkeit zu verschaffen. Gleichzeitig erwartet derHändler, egal ob B2B oder B2C, volle Performance und Umsatz zu jederZeit und auf jedem Kanal. "Da können wir mit dem voll integriertenContent Management System Visual CMS beachtliche Shops auf Basis vonOXID zeigen. Vor allem aber punkten wir insgesamt mit unseremlangjährigen Know-how, der kurzen Time-to-Market und dem guten ROIunserer Lösung", so Fesenmayr.Anbieter mit höchstem Shop-UmsatzUnter allen Anbietern von Shopsoftware vereint OXID eSales dieumsatzstärksten Webshops, ergab der EHI-Report. Damit zählt OXIDeShop zu den bestaufgestellten Shopsystemen auf dem Markt, mit denErfahrungen aus zahlreichen Best-Practice-Beispielen. Dazu gehörennicht nur Shops für den Endkunden, sondern zunehmend auch an denErwartungen heutiger Einkäufer ausgerichtete B2B-Shops. In derBeschaffung zwischen Unternehmen und im Endkundengeschäft vonIndustrieunternehmen werden diesen Plattformen zukünftig die höchstenWachstumsraten im E-Commerce zugesprochen. Auch hierzu berät OXIDeSales ausführlich am Stand. Terminvereinbarung hier.Die B2B-Fachmesse Internet World ist das Event fürInternet-Professionals und Treffpunkt für Entscheider auf Anbieter-wie Anwenderseite. 2017 bietet der Veranstalter mehr als 22.000 qmAusstellungsfläche und rechnet mit über 400 Ausstellern aus derganzen Welt sowie mit mehr als 16.000 Besuchern.Die OXID eSales AG gehört zu den führenden Anbietern vonE-Commerce-Lösungen und Dienstleistungen. Auf Basis derOXID-Plattform lassen sich skalierbare, modulare und hochwertigeWebshops in allen Branchen, für B2B ebenso wie für B2C, aufsetzen undeffizient betreiben. Im B2C-Geschäft vertrauen Unternehmen wieMelitta, Trigema, Lascana, oder Intersport auf OXID. Die umfassendeLösung für B2B-Shopbetreiber nutzen unter anderem 3M, Murrelektronikoder Unilever Food Solutions. Die modulare Standardsoftware wirddabei von über 150 Solution Partnern nach Wunsch implementiert, einestetig wachsende Open Source-Gemeinde sorgt stets für neue undmarktgerechte Impulse, mit der die Software voll dem Bedarfentspricht. Webshop, Mobile und Point of Sale (POS) decken dabei dasvolle Multichannel-Spektrum ab.Weitere Informationen:OXID eSales AG, Bertoldstraße 48, 79098 Freiburg,Tel.: +49 761 36889-0, Fax: +49 761 36889-29, Web:www.oxid-esales.com, E-Mail: info@oxid-esales.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205Wiesbaden, Tel. 0611/97315 0, Email: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: OXID eSales AG, übermittelt durch news aktuell