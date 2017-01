OXID eSales erweitert Vorstand / Roland Fesenmayr (CEO) und Dr. Oliver Ciupke (COO) treiben das Geschäft des E-Commerce-Plattformherstellers zukünftig gemeinsam voran

Freiburg (ots) - Mit Dr. Oliver Ciupke wurde der langjährigeLeiter Professional Services und Operations zum zweiten Vorstand derOXID eSales AG ernannt. "Die Berufung von Oliver in den Vorstand isteine logische Konsequenz seines bisherigen Werdegangs im Unternehmen.Als langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung kennt er unserBusiness und die Anforderungen aus Kunden- und Projektsicht in undauswendig. Die wesentlichen Aufgabengebiete hat er bereits in derVergangenheit als Leitender Angestellter verantwortet", so CEO RolandFesenmayr.In den letzten 5 Jahren bei OXID eSales konnte Oliver Ciupkeinsbesondere das Professional Services Team äußerst erfolgreich auf-und ausbauen. Seit 2015 ist er zusätzlich für die Finanzen, dieinterne IT sowie Recht und Vertragswesen verantwortlich.Nach seiner Promotion am Forschungszentrum Informatik in Karlsruhebegann Oliver Ciupke 2001 seine Karriere im Consulting undProjektmanagement der Xcc Software AG. Anschließend leitete er alsCampus-Development-Manager beim amerikanischen Konzern RockwellAutomation die Entwicklung im Bereich Pharmasoftware sowie dieTochtergesellschaft GEPA mbH, einen führenden Hersteller fürDatenverwaltung in der Automatisierungstechnik. Vor seinem Einstiegbei OXID war er bei der Haufe-Lexware GmbH & Co. KG tätig, wo erzuletzt als Bereichsleiter Software-Development die Entwicklung derOnline-Produkte verantwortete.Die OXID eSales AG gehört zu den führenden Anbietern vonE-Commerce-Lösungen und Dienstleistungen. Auf Basis derOXID-Plattform lassen sich skalierbare, modulare und hochwertigeWebshops in allen Branchen, für B2B ebenso wie für B2C, aufsetzen undeffizient betreiben. Im B2C-Geschäft vertrauen Unternehmen wiePorsche Design, Melitta, Trigema, Lascana, oder Intersport auf OXID.Die umfassende Lösung für B2B-Shopbetreiber nutzen unter anderem 3M,Murrelektronik oder Unilever Food Solutions. Die modulareStandardsoftware wird dabei von über 150 Solution Partnern nachWunsch implementiert, eine stetig wachsende Open Source-Gemeindesorgt stets für neue und marktgerechte Impulse, mit der die Softwarevoll dem Bedarf entspricht. Webshop, Mobile und Point of Sale (POS)decken dabei das volle Multichannel-Spektrum ab.Pressekontakt:Weitere Informationen: OXID eSales AG, Bertoldstraße 48,79098 Freiburg, Tel.: +49 761 36889-0, Fax: +49 761 36889-29,Web: www.oxid-esales.com, E-Mail: info@oxid-esales.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2,65205 Wiesbaden, Tel. 0611/97315 0,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: OXID eSales AG, übermittelt durch news aktuell