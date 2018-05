OWC unterstützt nachhaltiges Wasserfotografie-Projekt in Afrika

Der Fotograf Florian Wagner wird den Kontinent durchqueren undseine wichtigsten Wassersysteme dokumentieren.Woodstock, Illinois (ots/PRNewswire) - OWC® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2132938-1&h=2975976108&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D3273051910%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.owcdigital.com%2F%26a%3DOWC%C2%AE&a=OWC%C2%AE), einführendes Unternehmen für emissionsfreie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2132938-1&h=904569440&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D1896570200%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.owcdigital.com%2Fthinkgreen%2F%26a%3Dzero%2Bemissions&a=emissionsfreie) Mac- und PC-Technologie, hat seine Unterstützung für dasProjekt African Waters 360° (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2132938-1&h=3633483691&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D1506257669%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.africanwaters360.com%2F%26a%3DAfrican%2BWaters%2B360%C2%B0&a=African+Waters+360%C2%B0) des Fotojournalisten Florian Wagner bekannt gegeben. ImRahmen der Fotofilm-Mission wird Wagner 18.000 km mit demHubschrauber durch zehn afrikanische Länder fliegen und dabei360°-Panoramabilder verschiedener afrikanischer Städte in der Nähevon Gewässern und Flusssystemen aufnehmen, die für das ökologischeGleichgewicht von Bedeutung sind.Das Projekt startet am Freitag, den 18. Mai im Two Oceans Aquarium(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2132938-1&h=1499597191&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D1092518329%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.aquarium.co.za%2Fblog%2Fentry%2Fafrican-water-360-explore-water-at-the-two-oceans-aquarium-on-18-may%26a%3DTwo%2BOceans%2BAquarium&a=Two+Oceans+Aquarium) in Kapstadt,Südafrika. Florian Wagner und andere Umweltschützer zeigen bei diesemEvent Arbeiten, die sich mit den Auswirkungen von Wasser auf denMenschen in sich verändernden Umgebungen mit beanspruchten Ressourcenbeschäftigen.Ziel von Wagners African Waters 360°-Projekt ist es, die SchönheitAfrikas zu dokumentieren und gleichzeitig ein Bewusstsein für dieNotwendigkeit einer verantwortungsvollen Wasserpolitik zu schaffen.Das Programm soll auch als Spendenprojekt fürWohltätigkeitsorganisationen für sauberes Wasser mit einemSpendenziel von 250.000 USD dienen.Der OWC-Gründer und CEO Larry O'Connor sagte: "Wir freuen unssehr, Florian Wagner bei diesem wichtigen Projekt zu unterstützen.Seine Arbeit ist nicht nur aus künstlerischer Sicht von größterBedeutung, sondern er verfolgt auch dieselben Ziele wie OWC, nämlichdie Welt um uns herum zu untersuchen und Wege zu finden, die Umweltauf lokaler und globaler Ebene zu verbessern. Es ist unseregemeinsame Verpflichtung, und OWC hat sich zum Ziel gesetzt, Mittelfür Organisationen zu beschaffen, die den lokalen GemeinschaftenZugang zu sauberem Wasser ermöglichen und den Lebensstandard derBewohner verbessern. Wir freuen uns, weiter an diesem Vorhabenarbeiten zu dürfen."OWC unterstützt Wagner und sein Team mit einer Reihe vonArbeitsprozessen, die dafür sorgen, dass die während der Expeditionaufgenommenen Bilder sicher und geschützt bleiben. Profis undProsumenten brauchen die Gewissheit, dass die von ihnen erstelltenInhalte problemlos gesichert werden können. Die OWC Envoy Pro EX (VE)mit Thunderbolt 3, OWC Mercury Elite Pro Mini und OWC ThunderBay 4mit Thunderbolt 3 ermöglichen es Florians Team, ihre Arbeitzuverlässig aufzubewahren. Wagner ist Botschafter von Leica Camera,und das African Waters 360°-Projekt wird auch von Garmin, Yeti undLeatherman unterstützt.Der Auftakt der Veranstaltung am 18. Mai ist für dieÖffentlichkeit zugänglich und beinhaltet Präsentationen zum ThemaWasser und Umwelt sowie Fotoausstellungen, die alle im wunderschönenTwo Oceans Aquarium stattfinden. Die Veranstaltung findet von 18:30bis 21:00 Uhr Ortszeit statt. Tickets können hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2132938-1&h=3357367129&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D4743712%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.quicket.co.za%2Fevents%2F43249-african-water-360-with-florian-wagner-jean-tresfon-and-kholosa-magudu%2F%2523%2F%26a%3Dhere&a=hier) erworben werden.Informationen zu Florian WagnerFlorian Wagner ist Fotograf und Hubschrauberpilot mit Wohnsitz inMünchen, Deutschland. Seine Arbeiten wurden in Zeitschriften wieNational Geographic, GQ und Focus vorgestellt und beschäftigen sichoft mit der Tierwelt und Umweltthemen. Seine Reise durch Afrika kannunter dem folgenden Link verfolgt werden: African Waters 360° (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2132938-1&h=3633483691&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D1506257669%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.africanwaters360.com%2F%26a%3DAfrican%2BWaters%2B360%C2%B0&a=African+Waters+360%C2%B0).Informationen zu OWCMit seinem umfangreichen Katalog an Zubehör, Speichern undSpeicher-Upgrades für fast jeden Mac, der in den letzten zehn Jahrenhergestellt wurde, ist OWC seit 1988 der zuverlässige Hersteller undUpgrade-Anbieter der Wahl für Apple- und PC-Begeisterte derweltweiten Apple-Community. Bekannt für seinen preisgekröntenKundenservice bietet OWC umfassenden US-basierten technischen Supportfür Mac- und PC-Anwender auf der ganzen Welt sowie umfassendeSchritt-für-Schritt-Installations- und Support-Videos. 