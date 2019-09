OWC rüstet sich für die International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam

Das Unternehmen präsentiert innovative Speicher-, Konnektivitäts-und Expansionslösungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie,darunter das preisgekrönte ThunderBlade, das in Halle 5 am Stand C10präsentiert wird.Woodstock, Illinois (ots/PRNewswire) - OWC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2574329-1&h=2685133643&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2574329-1%26h%3D2708345049%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.owc.com%252F%26a%3DOWC&a=OWC), ein führendes,emissionsfreies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2574329-1&h=3409303370&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2574329-1%26h%3D2050845538%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feshop.macsales.com%252Fthinkgreen%252F%26a%3Dzero%2Bemissions&a=emissionsfreies) Mac-und PC-Technologieunternehmen und einer der weltweit renommiertestenAnbieter von Festplatten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2574329-1&h=689867355&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2574329-1%26h%3D3594537149%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feshop.macsales.com%252Fshop%252Fexternal-storage%26a%3Dhard%2Bdrives&a=Anbieter+von+Festplatten), SSDs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2574329-1&h=1799987963&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2574329-1%26h%3D2469828591%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feshop.macsales.com%252Fshop%252FSSD%252FOWC%252Flineup%26a%3DSSDs&a=SSDs),Docking-Lösungen für PC und Mac (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2574329-1&h=1440326530&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2574329-1%26h%3D183929704%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feshop.macsales.com%252Fshop%252Fdocks%26a%3DPC%2B%2526%2BMac%2Bdocking%2Bsolutions&a=Docking-L%C3%B6sungen+f%C3%BCr+PC+und+Mac) sowieLeistungs-Upgrades (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2574329-1&h=3537891006&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2574329-1%26h%3D2267298992%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feshop.macsales.com%252Fupgrades%252F%26a%3Dperformance%2Bupgrade%2Bkits&a=Leistungs-Upgrades), gab heute seine geplante Teilnahme an der InternationalBroadcasting Convention (IBC) Show (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2574329-1&h=2692792332&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2574329-1%26h%3D1330606348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fshow.ibc.org%252F%26a%3DInternational%2BBroadcasting%2BConvention%2B(IBC)%2BShow&a=International+Broadcasting+Convention+(IBC)+Show) inAmsterdam bekannt. Die IBC 2019 wird jährlich abgehalten und gilt alsdie einflussreichste Veranstaltung für Fachleute, die sich mit derErstellung, Verwaltung und Bereitstellung elektronischer Medienbeschäftigen. Die Konferenz findet von Freitag, 13. September bisDienstag, 17. September im RAI Exhibition and Congress Centre inAmsterdam statt. Besuchen Sie OWC in Halle 5, Messestand C10.OWC setzt seine 31-jährige Tradition in der Entwicklung undHerstellung leistungsstarker technologischer Produkte fort, dieProfis im kreativen Bereich dabei helfen sollen, uneingeschränkt zuarbeiten und Neues zu schaffen. Das Unternehmen wird seineinnovativen Speicher-, Konnektivitäts-, Software- undExpansionslösungen für Mac- und PC-Nutzer vorstellen, darunter zweiseiner neuesten Produkte:- Thunderbolt 3 Pro Dock - Thunderbolt 3 Pro Dock ist die ultimative,vor Ort eingesetzte Post-Produktionslösung, die mit einerunübertroffenen Kombination aus superschnellen 10GB-Ethernet-,CFast- und SD-Kartenlesern, zwei Thunderbolt 3 Ports, dreiUSB-3.1-Ports und voller Unterstützung für eSATA-Geräte und-Laufwerke überzeugt. Das Thunderbolt 3 Pro Dock bietet jenen, dieim kreativen Bereich tätig sind, die Möglichkeit, mit 4/8kRAW-Video- und Fotodateien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600MB/s zu arbeiten und bis zu fünf zusätzliche Thunderbolt-Geräte zuverketten, während gleichzeitig ein Laptop betrieben undUSB-3.1-Geräte verwaltet werden können. Erhältlich im 4. Quartal.- Mercury Helios 3S - Mercury Helios 3S funktioniert wie ein Dock undermöglicht die Verwendung einer Vielzahl dedizierter PCIe-Karten.Mit dualen GB/s-Thunderbolt-3-Ports bietet Mercury Helios 3S jeneBandbreite, die benötigt wird, um datenintensive 4k-Capture-Cardszu unterstützen, sodass die Arbeit mit diversen Video-Workflowsbeschleunigt werden kann. Mercury Helios 3S wird mit einem soliden,robusten Aluminiumgehäuse gebaut und ist eine unkomplizierteLösung, die es erlaubt, leistungsstarke PCIe-Karten fürVideoproduktion, Transkodierung, Audioverarbeitung,Datenspeicherung und vieles mehr hinzuzufügen. Erhältlich im 4.Quartal.- OWC ThunderBlade(TM) - Im April 2019 wurde der SpeicherlösungThunderBlade Ultra High-Performance Gen 2 Thunderbolt 3 von derIABM anlässlich der NAB-Show 2019 in Las Vegas der BaM-Preis 2019in der Kategorie "Store" verliehen. Mit zwei Thunderbolt-3-Portskönnen Benutzer bis zu fünf zusätzliche ThunderBlades verketten,und durch die Verbindung von mehr als einem Laufwerk mit SoftRAIDkönnen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3800 MB/s erreichtwerden. Das neueste ThunderBlade-Produkt kann eine 1-TB-Übertragungin weniger als viereinhalb Minuten abschließen. Ab sofortverfügbar.OWC ist in Europa rasant gewachsen und seit Anfang dieses Jahresauf dem Kontinent mit einem großen Vertriebs-, Fertigungs- undSupportzentrum in Belgien vertreten. Dies ermöglicht gemeinsam mitder Unterstützung durch Hunderte europäische Wiederverkäufer undOWC-Vertriebspartner eine größere Verfügbarkeit der angebotenenLösungen sowie verkürzte Lieferzeiten und einen verbesserten Serviceund Support vor Ort, auf den OWC stets seinen Schwerpunkt gelegt hat,was das Unternehmen von der Konkurrenz unterscheidet.Informationen zu OWCOther World Computing (OWC), gegründet 1988, hat es sich zurAufgabe gemacht, Mac- und PC-Enthusiasten dabei zu helfen, mehr zutun und mehr umzusetzen. Unsere vertrauenswürdigen Speicher-,Konnektivitäts-, Software- und Erweiterungslösungen ermöglichen esTech-Enthusiasten, Profis aus dem kreativen Bereich und Produzenten,das Beste aus ihren Technologieinvestitionen herauszuholen, wertvolledigitale Ressourcen zu schützen und die Fähigkeiten ihrer Hardware zuerweitern, sodass sie mit den Anforderungen und der Entwicklung ihrerArbeit stets Schritt halten können. OWC verfügt über einpreisgekröntes technisches Support-Team, das 24 Stunden und 7 Tagepro Woche zur Verfügung steht, sowie über eine unvergleichlicheBibliothek mit Schritt-für-Schritt-Installations- und Support-Videos.Egal, welche Schritte wir bei OWC setzen, wir glauben daran, einebessere Welt zu schaffen, in der die Technologie die Phantasieanregen und alles ermöglichen kann. Alle Rechte vorbehalten. Appleund Mac sind eingetragene Marken von Apple, Inc. in den USA undanderen Ländern. Intel und Thunderbolt sind eingetragene Marken derIntel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Markensind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligenEigentümer.