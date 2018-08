OVS-Ladenbetreiberin Sempione Fashion ist konkurs

Freienbach (awp) - Der Einzelrichter des Bezirks Höfe hat am (gestrigen) Donnerstag über die Sempione Fashion AG den Konkurs eröffnet. Gläubiger der Betreiberin der OVS-Kleidergeschäfte in der Schweiz können ihre Forderung in den nächsten vier Wochen einreichen.

Das Notariat Höfe kündigt in einer Information an die Gläubiger vom Donnerstag zudem an, dass das Amt aufgrund der Grösse des Verfahrens und der begrenzten

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten