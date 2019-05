OVB startet mit deutlichem Umsatzplus ins Geschäftsjahr 2019

Köln (ots) -- Konzernumsatz steigt um 7,8 Prozent auf 63,1 Mio. Euro- Kundenbestand wächst um 7,7 Prozent auf 3,63 Millionen- Zahl der Finanzvermittler nimmt um 4,3 Prozent auf 4.911 zuDer europäische Finanzvermittlungskonzern OVB ist gut in das Jahr2019 gestartet. Die Erträge aus Vermittlungen erreichten in denMonaten Januar bis März insgesamt 63,1 Mio. Euro und lagen damitdeutlich um 7,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Dabei wurde dieGeschäftsentwicklung auch durch die Erstkonsolidierung der belgischenTochtergesellschaft positiv beeinflusst.Die Zahl der von OVB in nun fünfzehn europäischen Ländernbetreuten Kunden nahm im Vergleich zum Vorjahresstichtag um über250.000 auf aktuell 3,63 Millionen Kunden zu. Auch bei der Gewinnungneuer Finanzvermittler war OVB erfolgreich. Ihre Zahl stiegeuropaweit von 4.709 um 4,3 Prozent auf 4.911 Vermittler.Mario Freis, CEO der OVB Holding AG, zeigt sich mit dem bisherigenGeschäftsverlauf des Jahres 2019 zufrieden: »Wir freuen uns, dass wirunsere Vertriebsleistung im ersten Quartal europaweit ausbauen undzusätzlich den Erwerb unseres belgischen Tochterunternehmensabschließen konnten.«Mit einem in den ersten drei Monaten des Jahres erwirtschaftetenoperativen Ergebnis von 2,6 Mio. Euro konnte OVB - hauptsächlichaufgrund von Aufwendungen, die abweichend zum Vorjahr ein Quartalfrüher angefallen sind - den Vorjahreswert nicht ganz erreichen.Positiv entwickelte sich das Konzernergebnis, das von 1,9 auf 2,4Mio. Euro gesteigert werden konnte.Die Prognose für das Gesamtjahr 2019 bleibt unverändert: DerVorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2019 - auch aufgrund desUmsatzbeitrags aus dem neuen Ländermarkt Belgien - insgesamt einendeutlichen Umsatzanstieg. Trotz des weiterhin hohen Aufwands fürstrategische Maßnahmen sollte das operative Ergebnis steigen und bei13,5 bis 14,0 Mio. Euro liegen.Über den OVB KonzernDer OVB Konzern mit Sitz der Holding in Köln ist einer derführenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung imJahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allemkundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunktder OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigenProdukten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von derExistenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswertenbis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuellin 15 europäischen Ländern aktiv. 4.911 hauptberuflicheFinanzvermittler betreuen 3,63 Millionen Kunden. 2018 erwirtschaftetedie OVB Holding AG mit ihren TochtergesellschaftenGesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,3 Mio. Euro sowie ein EBITvon 13,2 Mio. Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an derFrankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006286560)notiert.Die Präsentation der Ergebnisse des 1. Quartals 2019 und derZwischenbericht stehen unter www.ovb.eu in der Rubrik InvestorRelations zum Download für Sie bereit.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet unter:www.ovb.eu > Presse > Pressemitteilungen.Pressekontakt:OVB Holding AGHeumarkt 150667 KölnDeutschlandAnsprechpartner:Brigitte BoniferInvestor RelationsTelefon +49 221 2015-288Telefax: +49 221 2015-325bbonifer@ovb.deInternet: www.ovb.euOriginal-Content von: OVB Holding AG, übermittelt durch news aktuell