OVB stärkt Zukunftsfähigkeit

Köln (ots) -- Dividende steigt um 15,4 Prozent auf 75 Cent je Aktie- OVB Strategie "Evolution 2022" kombiniert bewährteErfolgsfaktoren mit den Potenzialen der DigitalisierungAuf Basis des guten Ergebnisses 2016 hat die Hauptversammlung aufVorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands bei einer Präsenz von97,02 Prozent einstimmig entschieden, für das Geschäftsjahr 2016 eineum 15,4 Prozent erneut erhöhte Dividende von 75 Cent je Aktie (2015:65 Cent) auszuschütten.Anlässlich der Hauptversammlung der OVB Holding AG stellte ihrVorstandsvorsitzender, Mario Freis, in seiner Rede vor den Aktionärender Gesellschaft die zukünftige strategische Ausrichtung des Konzernsin den Mittelpunkt: "Wir werden uns weiterhin auf unsere bewährtenErfolgsfaktoren konzentrieren und darüber hinaus die Wachstums- undEffizienzpotenziale durch Digitalisierung nutzen. OVB will auch inZukunft für die Generationen, die mit der Digitalisierung aufwachsen,ein geschätzter Ansprechpartner sein."OVB Strategie "Evolution 2022"OVB wird ihre traditionelle Stärke des persönlichen undvertrauensvollen Kontakts zu ihren Kunden mit den neuen technischenMöglichkeiten kombinieren. Dazu zählen der europaweit einheitlicheAusbau IT-gestützter Beratungsprozesse mit dem Ziel einerkontinuierlichen Modernisierung des Beraterarbeitsplatzes, einehocheffiziente digitale Abwicklung und die Nutzung modernerOnline-Kommunikations-Plattformen. Neben der Digitalisierung will OVBihr europaweites Ausbildungssystem weiterentwickeln undmodernisieren.Darüber hinaus rückt bei OVB ein wesentlicher Erfolgsfaktor wiederstärker in den Fokus: die erfolgreiche Übertragung desGeschäftsmodells auf neue aussichtsreiche europäische Ländermärkte.Ausblick 2017 bestätigtNach einem erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2017bekräftigt OVB ihre Prognose und erwartet für das Gesamtjahr einenleichten Umsatzanstieg im Konzern. OVB nimmt ab 2017 umfangreichestrategische Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Zukunftsfähigkeitvor. Dennoch sollte sich das operative Ergebnis auf dem Niveau desVorjahres bewegen.Über den OVB KonzernDer OVB Konzern mit Sitz der Holding in Köln ist einer derführenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung imJahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allemkundenorientierte Allfinanzberatung privater Haushalte im Mittelpunktder OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigenProdukten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden bei derExistenzsicherung und Altersvorsorge, dem Vermögensaufbau, derVermögenssicherung sowie beim Vermögensausbau. OVB ist aktuell in 14europäischen Ländern aktiv.Rund 5.000 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen rund 3,28Mio. Kunden.2016 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihrenTochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,8Mio. Euro sowie ein EBIT von 16,5 Mio. Euro. Die OVB Holding AG istseit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard,ISIN DE0006286560) notiert.Die vollständige Rede des Vorstandsvorsitzenden der OVB Holding AGzur Hauptversammlung sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse zuden Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stehen unter www.ovb.eu> Investor Relations > Hauptversammlung 2017 zur Verfügung.