OVB erschließt mit Belgien einen weiteren attraktiven Markt

Köln (ots) -- Erwerb sämtlicher Anteile an dem belgischen MaklerunternehmenWillemot NV mit Sitz in Gent- OVB treibt europäische Expansion voran und eröffnet sich weitereWachstumspotenzialeDer Finanzvermittlungskonzern OVB, der bereits in 14 MärktenEuropas erfolgreich tätig ist, setzt mit der Akquisition in Belgienseine europäische Expansion im Rahmen der Unternehmensstrategie "OVBEvolution 2022" fort. Das traditionsreiche Unternehmen Willemot, dasbereits 1841 gegründet wurde, ist als Makler tätig und betreibtdarüber hinaus eine Maklerplattform. Im Geschäftsjahr 2017 generierteWillemot NV einen Umsatz von 11,9 Mio. Euro."Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft und werden von derjahrelangen Erfahrung des Managements, einer vorhandenenInfrastruktur und einer soliden Marktposition profitieren. Damitgelingt uns ein stabiler und zügiger Markteintritt", sagt OVB CEOMario Freis.OVB wird das Unternehmen unter dem bewährten Markennamen Willemotfortführen. Benoît Willemot und Diederik Deman, Mitglieder derGeschäftsleitung, werden das Unternehmen weiter führen. "Mit Blickauf die Unternehmenshistorie setzen wir damit auf Kontinuität undStabilität", ergänzt Mario Freis.Die Vertragspartner OVB Holding AG und AG Insurance NV werden derbelgischen Finanzmarktaufsicht FSMA (Financial Services and MarketsAuthority) eine Mitteilung über die Transaktion übermitteln. DasClosing wird für das Ende des ersten Quartals 2019 erwartet.Über den OVB KonzernDer OVB Konzern mit Sitz der Holding in Köln ist einer derführenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung imJahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allemkundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunktder OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigenProdukten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von derExistenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswertenbis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuellin 14 europäischen Ländern aktiv. 4.747 hauptberuflicheFinanzvermittler betreuen 3,44 Millionen Kunden.2017 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihrenTochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 225,3Mio. Euro sowie ein EBIT von 16,0 Mio. Euro. Die OVB Holding AG istseit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard,ISIN DE0006286560) notiert.