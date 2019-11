OVB nach drei Quartalen mit 11,7 Prozent Umsatzwachstum

Köln (ots) -- Deutlicher Umsatzanstieg in allen drei Segmenten- Kundenbestand um 8,1 Prozent ausgeweitet- Zahl der Finanzvermittler wächst um 4,5 Prozent- Konzernergebnis steigt deutlich um 27,9 ProzentMit einer zweistelligen Wachstumsrate von 11,7 Prozent hat der europäischeFinanzvermittlungskonzern OVB die erfolgreiche Geschäftsentwicklung des erstenHalbjahres im dritten Quartal weiter ausgebaut. Insgesamt wurden in den erstenneun Monaten 2019 Erträge aus Vermittlungen in Höhe von 188,9 Mio. Euro erzielt.Im stärksten Segment Mittel- und Osteuropa nahmen die Erträge aus Vermittlungenum 6,0 Prozent zu. Nahezu alle Ländermärkte des Segments entwickelten sichdeutlich positiv. Das Segment Süd- und Westeuropa steigerte seinen Umsatz sogarum 29,8 Prozent auf 54,9 Mio. Euro. In Österreich stiegen die Erträge ausVermittlungen um 6,0 Prozent. Sehr erfreulich entwickelte sich auch die neueTochtergesellschaft in Belgien. Das Segment Deutschland konnte im Jahresverlaufseine Performance kontinuierlich verbessern. Im Berichtszeitraum ist der Umsatzum 5,1 Prozent auf 45,3 Mio. Euro gestiegen.Den Kundenbestand konnte OVB um 8,1 Prozent auf 3,71 Millionen per EndeSeptember 2019 erneut ausweiten. Die Zahl der Finanzvermittler stieg imVergleich zum Vorjahresstichtag um 4,5 Prozent auf 4.960.Mario Freis, CEO der OVB Holding AG: »Wir haben unseren Wachstumskurs auch imdritten Quartal erfolgreich fortgesetzt und sind damit auf der Zielgeraden inunser 50. Jubiläumsjahr in allen Segmenten dynamisch unterwegs. Der deutlicheAusbau des Kundenbestands belegt unsere vertriebliche Stärke in Europa. Zudemzeigt die Umsetzung unserer strategischen Maßnahmen bereits erste Erfolge.«Auch unter Berücksichtigung steigender Investitionen konnte OVB ihr operativesErgebnis in den ersten neun Monaten um 3,5 Prozent auf 8,6 Mio. Euro steigern.Das EBIT im Segment Mittel- und Osteuropa erhöhte sich deutlich um 12,2 Prozentauf 7,1 Mio. Euro. Das EBIT in Süd- und Westeuropa verminderte sich von 4,5 Mio.Euro auf 3,4 Mio. Euro. Dagegen nahm das operative Ergebnis im SegmentDeutschland um erfreuliche 14,8 Prozent auf 5,6 Mio. Euro zu.Das Konzernergebnis konnte deutlich um 27,9 Prozent auf 7,1 Mio. Euro gesteigertwerden. Das Ergebnis je Aktie erreichte im Berichtszeitraum 50 Eurocent,gegenüber 39 Eurocent im Vorjahreszeitraum.»Für das Gesamtjahr 2019 sind wir weiterhin sehr zuversichtlich. Wir sind gutaufgestellt, um die verbleibenden Wochen dieses Jahres bestmöglich zu nutzen undunsere Umsatz- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr zu erreichen«, sagt CFOOskar Heitz. Unverändert geht OVB für das Gesamtjahr 2019 von einem deutlichenUmsatzanstieg und einem EBIT von 13,5 bis 14,0 Mio. Euro aus.Über den OVB KonzernDer OVB Konzern mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führendeneuropäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht dielangfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Finanzberatungprivater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mitüber 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigenProdukten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von der Existenzsicherungund der Absicherung von Sach- und Vermögenswerten bis zu Altersvorsorge undVermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuell in 15 europäischen Ländern aktiv.4.960 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,71 Millionen Kunden.2018 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren TochtergesellschaftenGesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,3 Mio. Euro sowie ein EBIT von 13,2Mio. Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der FrankfurterWertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006286560) notiert.Die Präsentation der Ergebnisse der ersten neun Monate 2019 und derZwischenbericht stehen unter www.ovb.eu in der Rubrik Investor Relations zumDownload für Sie bereit. Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internetunter: www.ovb.eu > Presse > Pressemitteilungen.Pressekontakt:OVB Holding AGHeumarkt 150667 KölnDeutschlandAnsprechpartner:Brigitte BoniferInvestor RelationsTelefon +49 221 2015-288Telefax: +49 221 2015-325bbonifer@ovb.deInternet: www.ovb.euOriginal-Content von: OVB Holding AG, übermittelt durch news aktuell