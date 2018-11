OVB mit Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2018

Köln (ots) -- Segment Mittel- und Osteuropa steigert den Umsatz um 3,7Prozent- Segment Deutschland erzielt ein Umsatzplus- Umsatzprognose für 2018 wird angehobenDer europäische Finanzvermittlungskonzern OVB erzielte von Januarbis September 2018 Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 169,1 Mio.Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 1,6 Prozent gegenüber demVorjahreswert von 166,3 Mio. Euro. Im stärksten Segment Mittel- undOsteuropa nahmen die Erträge aus Vermittlungen um 3,7 Prozent zu,weil sich nahezu alle Ländermärkte deutlich positiv entwickelten.Auch im Segment Deutschland lagen die Gesamtvertriebsprovisionen mit43,1 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Im Segment Süd- und Westeuropablieben sie nach starkem Wachstum in den Vorjahren geringfügig unterdem Niveau des Vorjahres. "OVB konnte nach neun Monaten beim Umsatzinsgesamt zulegen. Angesichts dieser positiven Geschäftsentwicklungheben wir die Umsatzprognose an und gehen nun für das Gesamtjahr 2018von einem leichten Umsatzanstieg aus", so Mario Freis, CEO der OVBHolding AG.Den Kundenbestand konnte OVB um 3,3 Prozent auf 3,44 Millionen perEnde September 2018 erneut ausweiten. Die Zahl der Finanzvermittlerentwickelte sich zum Vorjahresstichtag nahezu stabil.Die Umsetzung strategischer Maßnahmen und die Erfüllung erhöhterregulatorischer Anforderungen belasten - wie geplant - zeitweilig dieErgebnisrechnung. Das operative Ergebnis des OVB Konzerns belief sichim Berichtszeitraum auf 8,3 Mio. Euro (Vorjahr: 10,5 Mio. Euro).Unverändert geht OVB für das Gesamtjahr 2018 von einem EBIT von 13,0bis 13,5 Mio. Euro aus.Über den OVB KonzernDer OVB Konzern mit Sitz der Holding in Köln ist einer derführenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung imJahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allemkundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunktder OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigenProdukten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von derExistenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswertenbis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuellin 14 europäischen Ländern aktiv. 4.747 hauptberuflicheFinanzvermittler betreuen 3,44 Millionen Kunden.2017 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihrenTochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 225,3Mio. Euro sowie ein EBIT von 16,0 Mio. Euro. Die OVB Holding AG istseit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard,ISIN DE0006286560) notiert.Die Präsentation der Ergebnisse der ersten neun Monate 2018 undder Zwischenbericht stehen unter www.ovb.eu in der Rubrik InvestorRelations zum Download für Sie bereit.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet unter:www.ovb.eu > Presse > Pressemitteilungen.Pressekontakt:OVB Holding AGHeumarkt 150667 KölnDeutschlandAnsprechpartner:Brigitte BoniferInvestor RelationsTelefon +49 221 2015-288Telefax: +49 221 2015-325bbonifer@ovb.deInternet: www.ovb.euOriginal-Content von: OVB Holding AG, übermittelt durch news aktuell