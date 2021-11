OVB: Überzeugendes Zahlenwerk

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die OVB Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das operative Ergebnis auf EBIT-Basis um 47 Prozent auf über 16 Mio. Euro gesteigert und dabei eine EBIT-Marge von 7,0 Prozent erzielt. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Votum.

Nach Analystenaussage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung