OVB Konzern erreicht 2016 Umsatzplus bei überproportionalem Ergebniswachstum

Köln/Frankfurt am Main (ots) -- Solides Wachstum der Gesamtvertriebsprovisionen auf 231,8 Mio.Euro- Operatives Ergebnis steigt deutlich um 17,7 Prozent auf 16,5Mio. Euro- Dividendenerhöhung um 15,4 Prozent auf 75 EurocentDer europäische Finanzvermittlungskonzern OVB blickt auf einerfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. In allen drei regionalenSegmenten mit insgesamt 14 Ländermärkten konnte das in Kölnbeheimatete Unternehmen profitabel wachsen. Auch unter dem Einflusssich verändernder regulatorischer Rahmenbedingungen und der damitverbundenen Auswirkungen hat das Unternehmen seine unterjährigangehobene Prognose 2016 erfüllt und die Gesamtvertriebsprovisionenum 3,1 Prozent auf 231,8 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebniswuchs deutlich gegenüber dem Vorjahreswert um 17,7 Prozent auf 16,5Mio. Euro.Mario Freis, CEO der OVB Holding AG, ist mit dem Geschäftsjahr2016 sehr zufrieden: "Wir haben die vielfältigen Herausforderungendes Jahres 2016 in Europa sehr gut gemeistert. Wir konnten sowohlbeim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis zulegen. Dabei habenwir die Abhängigkeit der Geschäftsentwicklung des Konzerns voneinzelnen Ländermärkten nochmals verringert. Für uns ist dies einsehr wichtiger strategischer Aspekt."Stärkste Region bleibt weiterhin Mittel- und OsteuropaIm Segment Mittel- und Osteuropa stiegen dieGesamtvertriebsprovisionen trotz erschwerter Rahmenbedingungen von108,2 Mio. Euro um 1,3 Prozent auf 109,7 Mio. Euro. In Ungarn,Kroatien und Rumänien konnte OVB deutliche Umsatzzuwächserealisieren. Auch im tschechischen Markt erzielte OVB ein leichtesWachstum. Nachdem das operative Ergebnis des Segments Mittel- undOsteuropa unterjährig noch hinter den Vorjahreswerten zurückgebliebenwar, konnte im Geschäftsjahr 2016 insgesamt mit 9,5 Mio. Euro eineleichte Steigerung erreicht werden.Trotz spürbarer Auswirkungen des Lebensversicherungsreformgesetzeslagen die Gesamtvertriebsprovisionen im Segment Deutschland nahezuauf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 2,9Prozent auf 6,7 Mio. Euro.Die dynamische Geschäftsentwicklung im Segment Süd- und Westeuropahielt im Jahr 2016 an. Die Gesamtvertriebsvertriebsprovisionenstiegen hier deutlich von 51,6 Mio. Euro um 12,8 Prozent auf 58,2Mio. Euro. Besonders expansiv verlief die Geschäftsentwicklung inSpanien, Italien und Österreich. Das operative Ergebnis des Segmentslegte von 6,7 Mio. Euro kräftig um 22,7 Prozent auf 8,3 Mio. Euro zu.Auch der CFO der OVB Holding AG, Oskar Heitz, bewertet dasJahresergebnis 2016 als Erfolg: "Wir konnten unsere operative Margeauf 7,1 Prozent ausbauen. Konzernergebnis und Ergebnis je Aktieverbesserten sich sogar um 33,7 Prozent. Die kontinuierlich positiveEntwicklung der vergangenen Jahre ermöglicht uns die dritteDividendenanhebung in Folge." Vorstand und Aufsichtsrat werden derHauptversammlung am 2. Juni 2017 vorschlagen, für das Geschäftsjahr2016 eine gegenüber dem Vorjahr um 10 Eurocent auf 75 Eurocent jeAktie erhöhte Dividende an die Aktionäre auszuschütten.Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand einen leichtenUmsatzanstieg im Konzern. Aufgrund eines erhöhten investiven Aufwandszur weiteren Stärkung der Zukunftsfähigkeit der OVB dürfte sich dasoperative Ergebnis auf Vorjahresniveau bewegen. Thomas Hücker, COOder OVB Holding AG, erläutert dazu: "OVB wird die Effizienzpotenzialedurch Digitalisierung nutzen und ihre traditionelle Stärke despersönlichen und vertrauensvollen Kontakts zu ihren Kunden mit denaktuellen technischen Möglichkeiten kombinieren."Über den OVB KonzernDer OVB Konzern mit Sitz der Holding in Köln ist einer derführenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung imJahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allemkundenorientierte Allfinanzberatung privater Haushalte im Mittelpunktder OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigenProdukten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden bei derExistenzsicherung und Altersvorsorge, dem Vermögensaufbau, derVermögenssicherung sowie beim Vermögensausbau. OVB ist aktuell in 14Ländern Europas aktiv.Rund 5.000 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,27 Mio.Kunden.2016 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihrenTochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,8Millionen Euro sowie ein EBIT von 16,5 Millionen Euro. 