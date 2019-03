OVB im Geschäftsjahr 2018 mit Umsatz- und Kundenwachstum

Frankfurt am Main (ots) -- Gesamtvertriebsprovisionen steigen auf 231,3 Mio. Euro- Anstieg bei der Zahl der Kunden und Finanzvermittler- Dividendenvorschlag von unverändert 75 Eurocent je Aktie- Markteintritt in BelgienDer europäische Finanzvermittlungskonzern OVB konnte dieGesamtvertriebsprovisionen im Geschäftsjahr 2018 von 225,3 Mio. Euroum 2,7 Prozent auf 231,3 Mio. Euro steigern. Die Zahl der betreutenKunden legte von 3,35 Millionen Ende 2017 auf 3,48 Millionen Kundenzum Berichtsstichtag zu. Auch bei der Zahl der Finanzvermittler imKonzern erreichte die OVB ein leichtes Plus. Per Ende 2018 waren4.715 hauptberufliche Finanzvermittler für die OVB tätig.Das Umsatzwachstum wurde von fast allen Ländermärkten getragen. ImSegment Mittel- und Osteuropa stiegen die Erträge aus Vermittlungenum 6,7 Prozent auf 116,3 Mio. Euro. Auch das operative Ergebnis desSegments legte um 3,5 Prozent auf 9,9 Mio. Euro zu. Das SegmentDeutschland entwickelte sich 2018 besser als ursprünglich erwartet:Bei den Gesamtvertriebsprovisionen erreichte OVB ein leichtes Plusauf 59,4 Mio. Euro, das operative Ergebnis nahm deutlich um 6,0Prozent auf 7,1 Mio. Euro zu. Im Segment Süd- und Westeuropa lagendie Erträge aus Vermittlungen mit 55,6 Mio. Euro leicht unter Vorjahrund das operative Ergebnis bei 6,2 Mio. Euro.Bei der Umsetzung seiner Strategie »OVB Evolution 2022« befindetsich der Konzern auf Kurs. Das Unternehmen konnte die Akquisition inBelgien erfolgreich abschließen und schafft damit die Voraussetzungenfür einen stabilen und zügigen Markteintritt in den 15. Ländermarkt.Auch bei den weiteren strategischen Maßnahmen befindet sich OVB inder konsequenten Umsetzung.Die damit verbundenen Aufwände führten 2018 zu einem planmäßigenRückgang des operativen Ergebnisses, das mit 13,2 Mio. Euro imprognostizierten Zielkorridor blieb.Mario Freis, CEO der OVB Holding AG: »2018 war für den Konzern eingutes Jahr. Ungeachtet des anspruchsvollen Marktumfelds ist es unsgelungen, den Umsatz zu steigern - anders, als wir das zuJahresbeginn erwartet hatten.«Vorstand und Aufsichtsrat der OVB Holding AG werden derHauptversammlung im Juni eine gegenüber dem Vorjahr unveränderteDividende von 75 Eurocent je Aktie vorschlagen.Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2019 - auch aufgrunddes Umsatzbeitrags aus dem neuen Ländermarkt Belgien - insgesamteinen deutlichen Umsatzanstieg. Trotz des weiterhin hohen Aufwandsfür strategische Maßnahmen sollte das operative Ergebnis steigen undbei 13,5 bis 14,0 Mio. Euro liegen.Über den OVB KonzernDer OVB Konzern mit Sitz der Holding in Köln ist einer derführenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung imJahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allemkundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunktder OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigenProdukten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von derExistenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswertenbis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuellin 15 europäischen Ländern aktiv.4.715 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,48 MillionenKunden.2018 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihrenTochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,3Mio. Euro sowie ein EBIT von 13,2 Mio. Euro. Die OVB Holding AG istseit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard,ISIN DE0006286560) notiert.Pressekontakt:OVB Holding AGHeumarkt 150667 KölnDeutschlandAnsprechpartner:Brigitte BoniferInvestor RelationsTelefon +49 221 2015-288Telefax: +49 221 2015-325bbonifer@ovb.deInternet: www.ovb.euOriginal-Content von: OVB Holding AG, übermittelt durch news aktuell