OUTDOOR-Test: Teure Wanderstiefel sind ihr Geld wert (FOTO)

Stuttgart (ots) - Wer sich auf lange Wanderungen begibt, muss sich auch beiRegengüssen, Geröll und steilen Passagen auf seine Schuhe verlassen können.Deshalb haben die Redakteure des Magazins OUTDOOR bei achtQualitäts-Wanderschuhen jeweils das Herren- und das Damenmodell einem Härtetestunterzogen. Die Ergebnisse sind im Detail in der aktuellen Ausgabe (03/2020)nachzulesen, die heute erscheint.Besonders unangenehm für den Wanderer ist in den Schuh eindringendeFeuchtigkeit, deshalb wurde die Dichtigkeit der Membranen mit einem Gehsimulatorüberprüft. 24 Stunden lang müssen die Schuhe 60 Schritte pro Minute durch einWasserbad machen und dabei eine imaginäre Strecke von 110 Kilometernzurücklegen. "Wer das schafft, ohne innen nass zu werden, hält auch auf Tourgarantiert trocken", sagt OUTDOOR-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. Die guteNachricht: Nur eines der getesteten Modelle blieb in dieser Kategorie mit dreivon fünf Sternen etwas hinter dem Feld zurück; die anderen Schuhe erreichtenvier oder sogar fünf Sterne.Für die Einschätzungen in vier weiteren Kategorien nahmen mehrere erfahreneMitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Redaktion OUTDOOR die Schuhe zum Praxistestmit ins Gelände und benoteten anschließend Tragekomfort, Schnürung, Stabilitätund Schuhklima. Insgesamt fielen die Gesamtwertungen so positiv aus, dass sichdas Fazit ziehen lässt: Die Investition in Marken-Wanderschuhe lohnt sich.Weitere Themen des Beitrags: Welcher Schuh für welches Terrain geeignet ist,worauf man beim Kauf achten muss und wie man erkennt, ob ein Modell optimalpasst.