OUE: Tut sich da was?

Am 21.09.2018 ging die Aktie OUE an ihrem Heimatmarkt Singapore mit dem Kurs von 1,53 SGD aus dem Handel.

OUE haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der OUE von 1,53 SGD ist mit -13,07 Prozent Entfernung vom GD200 (1,76 SGD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,58 SGD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,16 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der OUE-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: OUE erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 5,26 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,78 Prozent im Branchenvergleich für OUE bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,26 Prozent im letzten Jahr. OUE lag 24,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über OUE wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält OUE auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.