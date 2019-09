OTT-Studie zeigt: In Deutschland ist das exponentielle Wachstum von WhatsApp, Instagram & Co. vorbei

Köln (ots) - Zum vierten Mal haben Prof. Dr. Anna Schneider,Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius inKöln, und Dr. René Arnold vom Wissenschaftlichen Institut fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH (WIK) dasKonsumentenverhalten in Bezug auf Over-the-Top-Dienste (OTT) inDeutschland untersucht. Die repräsentativen Ergebnisse zeigen, dassder rasante Zuwachs der Nutzung beliebter Messengerdienste deutlichgebremst ist. Damit die Erfolgswelle nicht abebbt, sind neueStrategien und Geschäftsmodelle nötig. Welche Angebote aufKonsumenten zukommen könnten und was das für traditionelle Anbieterbedeutet, ist Thema der aktuellen Studie.Kommunikation unterliegt einem stetigen Wandel. SogenannteOver-the-top (OTT) Dienste spielen dabei in Deutschland auchweiterhin eine wichtige Rolle. Die neuesten Daten basieren auf einerrepräsentativen Befragung von 3184 Konsumenten und bieten Grund zuder Annahme, dass der deutsche Markt gesättigt sein könnte: DieZeiten des sprunghaften Wachstums von WhatsApp, Instagram und Co.scheinen vorüber zu sein. So haben im Vergleich zum Vorjahr - mitAusnahme der Altersgruppe der 35 bis 44-Jährigen - keine erheblichenVeränderungen in der Nutzungsverteilung zwischen traditionellenDiensten wie Telefon oder SMS und OTT-Diensten mehr stattgefunden.Trotz der enormen Nutzerzahlen, Geld verdient kaum einer derOTT-Dienste heute. "Nur die profitablen Dienste werden langfristigüberleben", ist Schneider überzeugt und warnt so manchen Anbieter vormöglichen Schnellschüssen: "Dienste einfach zusammenzulegen, um dieAnzahl der mit Werbung ansprechbaren Nutzer zu erhöhen, wird kaumfunktionieren. Unsere Resultate zeigen eindeutig, dass Konsumentensich bewusst für bestimmte Dienste entscheiden und keine Aufhebungder Grenzen zwischen Diensten möchten.""Andere Wege, um Geld zu verdienen, erscheinen deutlichvielversprechender", fügt Arnold hinzu. "Partnerschaften mit anderenDiensten wie Shopping und die Kombination des Kerndienstes mitZusatzfunktionen sind besonders lukrative Möglichkeiten einenUmsatzanteil abzubekommen." Darüber hinaus engagieren sich Google,Facebook oder Viber mit neuen Angeboten für Unternehmen in derMarketingkommunikation direkt mit dem Konsumenten. Sie greifen so -nach der klassischen SMS - einen traditionellen Gewinnbringer derTelekommunikationsunternehmen an. Die Studie zeigt, dass der Druckauf traditionelle Telekommunikationsanbieter trotz des gebremstenWachstums der beliebtesten OTT-Anbieter in Deutschland damit weitersteigt.Über die HochschuleFresenius Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin,Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München undWiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 13.000Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulenin Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Traditionzurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das"Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl derLaborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist dieHochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites,vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie &Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft& Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowieberufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an.Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionellakkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr"breites und innovatives Angebot an Bachelor- undMaster-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr"überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahrereakkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:www.hs-fresenius.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590PressesprecherinHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell