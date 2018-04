OTT-Studie: 45 Prozent der 18-24-Jährigen würden gerne mit Virtual-Reality-Anwendungen in TV-Rollen schlüpfen - der Favorit: Sheldon Cooper

Köln (ots) - Zum dritten Mal haben Prof. Dr. Anna Schneider,Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius,Fachbereich Wirtschaft & Medien in Köln, und Dr. René Arnold vomWissenschaftlichen Institut für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK) das Konsumentenverhalten in Bezug aufStreamingdienste in Deutschland untersucht. Erstmals sind die beidenForscher dabei der Frage nachgegangen, ob Augmented Reality (AR) undVirtual Reality (VR) bei den deutschen Konsumenten tatsächlich vordem Durchbruch stehen.Im Internet gibt es zahlreiche Streaming-Dienste: Wie aber nutzenKonsumenten Angebote wie Amazon Prime Video oder Netflix? WelcheKonsequenzen hat dies für das klassische Fernsehen? Wächst der Marktvon Musikstreaming-Diensten auch weiterhin?Seit 2015 führen Prof. Dr. Anna Schneider und Dr. René Arnoldjährlich repräsentative Befragungen zum Nutzungsverhalten vonStreamingdiensten in Deutschland durch. 2017 wurden insgesamt 2.036Personen online befragt und 20 qualitative Interviews geführt. DieErgebnisse zeigen: Der Trend zum Streaming ist ungebrochen. Einzigbei den Musikstreaming-Anbietern wie Spotify lässt sich einlangsameres Wachstum - insbesondere bei älteren Altersgruppen -verzeichnen. Ganz anders ist die Entwicklung beiVideostreaming-Anbietern. Hier hat sich die Anzahl der Nutzer seitder letzten Welle erneut substantiell erhöht. Der größte Gewinner inDeutschland unter den Diensten ist Netflix. In der Gruppe der 18 bis24-Jährigen überholt das amerikanische Portal sogar den ehemalsunangefochtenen Marktführer Amazon Prime Video. Begründet wurde diesim Rahmen der Einzelinterviews unter anderem mit der besserenBedienbarkeit, den treffsicheren Empfehlungen und den zahlreichen,hochwertigen Originalinhalten von Netflix.Erstmals wurde in der Studie untersucht, ob AR und VR als neueFormen der Mediennutzung das Verhalten von Konsumenten in Zukunftbeeinflussen werden. So könnten VR-Anwendungen den Zuschauernzukünftig ermöglichen, in die Haut einer Serienfigur oder einesFilmprotagonisten zu schlüpfen. Doch sind die deutschen Konsumentendazu bereit, sich auf solche neuen Formen einzulassen? Die Ergebnissezeigen, dass die Bereitschaft stark vom Alter beeinflusst wird.Insgesamt kann sich rund ein Viertel der Deutschen vorstellen, mitHilfe dieser Technologie noch tiefer in Videoformate einzutauchen."Überraschend waren die Auswertungen hinsichtlich der Frage, inwelche TV-Rolle man gerne schlüpfen würde", erklärt Schneider. "Eszeigte sich, dass Frauen deutlich mehr Interesse an der Übernahme vonMännerrollen haben als Männer an Frauenrollen. Der Seriencharakterdes unkonventionellen und hochintelligenten Sheldon Cooper aus derSerie "The Big Bang Theory" ist für Frauen wie Männer gleichermaßenreizvoll. Keine andere Serienfigur ist im direkten Vergleich sobeliebt.", so die Psychologieprofessorin weiter.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York gehört mit rund 12.000 Studierendenzu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen inDeutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Traditionzurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das"Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl derLaborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist dieHochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites,vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie &Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft& Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowieberufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an.Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionellakkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr"breites und innovatives Angebot an Bachelor- undMaster-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr"überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahrere-akkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:www.hs-fresenius.dewww.wir-sind-unsere-Zukunft.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590PressesprecherinHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell