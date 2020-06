OTS: zeb / European Banking Study 2020: COVID-19-Pandemie hat Europas Banken ...

European Banking Study 2020: COVID-19-Pandemie hat Europas Banken fest

Münster (ots) - Kreditrisiken wachsen | Enge Zusammenarbeit zwischen Banken,

Regierungen und Regulierungsbehörden notwendig | Neue Qualität im Verhältnis

zwischen Banken und Kunden erkennbar

Die weltweite COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Realwirtschaft

stellen Europas Banken vor umfassende Herausforderungen.



Obwohl viele Institute

zu Beginn der Pandemie wesentlich widerstandsfähiger sowie stabiler aufgestellt

waren als zu Beginn der weltweiten Finanzkrise 2008 und sie ihre Kapitalquoten

und damit ihre finanzielle Resilienz in den letzten Jahren erheblich steigern

konnten, lassen sich an den Zahlen für das erste Quartal 2020 steigende

Profitabilitätsprobleme erkennen. So liegt die geschätzte Eigenkapitalrendite

(RoE) nach Steuern der 50 größten europäischen Banken mit gemittelt 2,5 %

deutlich unter dem Wert des Vorjahresquartals (7,4 %) sowie den

Eigenkapitalkosten von rund 8,0 %. Angesichts der anstehenden Belastungen des

Kreditportfolios durch die COVID-19-Pandemie zeichnet sich eine weitere

Verschlechterung für den Verlauf des Jahres 2020 ab.

Wie die Fachleute der Strategie- und Managementberatung zeb, fokussiert auf den

europäischen Financial Services Sektor, in ihrer aktuellen European Banking

Study 2020 (EBS) weiterhin feststellen, erlebt das Kreditrisiko in Europa

flächendeckend eine Renaissance. Dies gilt insbesondere für das gewerbliche

Kreditgeschäft mit Firmenkunden und noch aktuell weniger für

(Wohn-)Immobilienkredite. Die Studie auf Basis der 50 größten europäischen

Banken zeigt zwischen den Instituten signifikante Unterschiede in der Höhe, aber

insbesondere auch in der Struktur der Kreditportfolios auf. So ist zu erwarten,

dass Europas Banken aufgrund verschiedener Branchenfokussierungen im

Firmenkundenkreditportfolio, besonderer regionaler Schwerpunkte und

individueller Portfolioqualitäten höchst unterschiedlich von den Auswirkungen

von COVID-19 betroffen sein werden. Auf Basis von zwei Szenarien ermittelt das

zeb-Expertenteam für die nächsten 18 bis 24 Monate erheblich höhere

Wertberichtigungen für Kreditausfälle im Firmenkunden- und Privatkundengeschäft

in Europa. Im Falle einer schweren Rezession könnten sich die Wertberichtigungen

insgesamt durchschnittlich um bis zu 500 % im Vergleich zum Jahr 2019 erhöhen.

Dr. Dirk Holländer, Senior Partner bei zeb und Mitautor der European Banking

Study 2020, führt aus: "COVID-19 hat bei vielen der größten Banken Europas

erhebliche Auswirkungen auf das Kreditrisiko. Obwohl nicht verantwortlich für

die Krise, sind sie jetzt ein integraler Bestandteil der Lösung. Banken,

Regierungen und Regulierungsbehörden haben das erkannt. Sie stellen sich aktuell

darauf ein, Wege zu finden, um die anstehenden Herausforderungen gemeinsam zu

meistern."

Die Analysen der European Banking Study zeigen, dass die europäischen Banken die

drohende tiefe Rezession nicht alleine bewältigen können. Es gilt, die Banken in

die Lage zu versetzen, dass sie ihre Rolle im synchronen Zusammenspiel aus Geld-

und Fiskalpolitik sowie Regulierung bei der Bewältigung der wirtschaftlichen

Krise entsprechend übernehmen können und damit integraler Bestandteil der Lösung

werden. Der aktuell geschaffene Spielraum bei den Kapitalquoten ist dabei

besonders wichtig, da aufgrund einer zunehmenden Kreditvergabe und der

prozyklischen regulatorischen Berechnungsmethodik kurzfristig mit einer

RWA-Inflation zu rechnen ist.

Natürlich bedarf es auch Maßnahmen in den Banken selbst. Die zeb-Fachleute

verweisen dabei je nach Geschäftsmodell unter anderem auf die Verbesserung des

Kreditrisikomanagements, eine konsequente Agenda in Bezug auf die weitere

digitale Transformation - sei es in den Bereich Automatisierung und

Standardisierung oder der Kundenkommunikation und -interaktion - sowie auf die

Fortführung der seit Jahren auf der Agenda stehenden stetigen Verbesserung der

Ertrags- und Kostensituation im europäischen Bankensektor.

Insgesamt gehen das zeb-Studienteam davon aus, dass die Nachwehen der

COVID-19-Pandemie zu einer Reihe gravierender Herausforderungen im operativen

Bereich und im Management für den europäischen Banken- und Finanzsektor führen.

Dennoch ist das Autorenteam der Meinung, dass die Pandemie eine große Chance für

Europas Institute bietet. Als Teil der "ökonomischen Rettungsmannschaft" können

Banken ihre Rolle in der Realwirtschaft festigen und gesellschaftliches

Vertrauen weiter aufbauen. Bereits jetzt erleben wir eine Rückbesinnung auf das

Hausbanken- oder Kernbankenprinzip, das kurzfristiges transaktionsorientiertes

Banking verdrängt. Solche Veränderungen können durchaus mit dem wachsenden Trend

zu unternehmerischer und ökologischer Nachhaltigkeit, der bei Abklingen der

Pandemie wiederaufleben wird, in Einklang stehen. COVID-19 könnte so auch in

dieser Hinsicht einen Katalysator darstellen. Mehr als zehn Jahre nach der

weltweiten Finanzkrise dürfte sich die Rolle der Banken an der Seite ihrer

Kunden in einem insgesamt veränderten gesellschaftlichen Kontext deutlich

aufwerten.

Dr. Ekkehardt Bauer, Senior Manager im zeb.research und Mitautor der Studie,

erläutert: "Wir erkennen seit COVID-19 eine neue Qualität im Verhältnis zwischen

Bank und Kunden. Profitieren könnten vor allem das klassische Hausbankenprinzip

und bereits langfristig bestehende Kundenbeziehungen. Solche Veränderungen

spiegeln den wachsenden Trend zu unternehmerischer und ökologischer

Nachhaltigkeit, der bei Abklingen der Pandemie wiederaufleben und sich dauerhaft

etablieren dürfte."

Weitere Informationen zur aktuellen European Banking Study können abgerufen

werden unter https://zeb-consulting.com/de-DE/european-banking-study-2020 .

