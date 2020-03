OTS: valantic Trading Solutions AG / Instant Payment für die Erste Bank ...

Instant Payment für die Erste Bank Ungarn / Echtzeitzahlungen rund um

die Uhr und Request-to-Pay in Ungarn

Frankfurt am Main / Magdeburg (ots) - Der Trend zum Open Banking in Echtzeit

setzt sich fort: In Ungarn wurde mit einem Projekt ein umfangreiches

Lösungspaket für die Kunden der Erste Bank Ungarn geschaffen.



Das

Tochterinstitut der Erste Bank Group aus Wien betreibt eines der größten

Filialnetze in Ungarn. Neben Echtzeitzahlungen, die rund um die Uhr möglich

sind, stehen dem Kunden auch Request-to-Pay-Funktionen, also das Anfordern von

Zahlungen, zur Verfügung. Die Softwaregrundlage dazu hat valantic implementiert.

Das internationale FinTech-Unternehmen entwickelt seit mehr als 20 Jahren

Software für Zahlungsverkehr, Investmentbanking und Transaction Management. Mit

der maßgeschneiderten Lösung auf Basis der Real Time Payment Engine (RTPE) von

valantic steht der Erste Bank Ungarn ab sofort eine modular aufgebaute

Payment-Hub-Lösung zur Verfügung. Die Entwicklung beruht auf einer Vorgabe der

Ungarischen Nationalbank (MNB) mit dem Ziel, mehr Transaktionen elektronisch

durchzuführen. Bei der Erste Bank Ungarn dauern Geldtransfers nur noch Sekunden

statt mehrerer Stunden - und das an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden am

Tag.

E-Mail oder Telefonnummer statt IBAN

Die Integration von valantics RTPE in die bestehende Bankenlandschaft ist

unproblematisch: Die Regeln zur Steuerung des Abwicklungsprozesses werden

zentral konfiguriert und parametrisiert. Aktuell werden standardisierte

Zahlungsformate wie SEPA (Zahlung, Lastschrift, Kartenzahlung), SWIFT, CGI

(Common Global Implementation) und lokale Währungsstandards wie ungarische

Forint (HUF) unterstützt. Hinzu kommen Instant Payments für SEPA (SCTInst) sowie

weitere landesspezifische Währungen.

Das Projekt bei der Erste Bank basiert auf Vorgaben, die in Ungarn Pflicht sind

und von den Banken erfüllt werden müssen. "Ungarn ist nun im Bereich des

elektronischen Bankings mit an vorderer Position. Vor dem Go-Live erfolgte

zunächst eine umfangreiche Testphase unter der Kontrolle der ungarischen

Nationalbank. Im März wurde das Projekt bei der Erste Bank Ungarn nun dank der

großartigen Zusammenarbeit zwischen Erste Bank Ungarn und valantic erfolgreich

abgeschlossen", erklärt Sertac Cetiner, Head of Payments, bei valantic. Derzeit

ist die Erste Bank Ungarn die einzige Bank in Ungarn, die derartige

Request-to-Pay-Funktionen unterstützt, weswegen vorerst nur bankinterne

Zahlungsanforderungen möglich sind. "Für die ungarische Zahlungsindustrie sind

Instant Payments ein wichtiger Meilenstein, da neue Geschäftsmodelle ermöglicht

und Kundenerwartungen, die heute viel dynamischer als noch vor ein paar Jahren

sind, erfüllt werden können", ergänzt Reka Schreiber, Head of Operations, bei

Erste Bank Ungarn. Neu in RTPE: Neben einer klassischen IBAN-Identifizierung

können Kunden für den Nachweis im neuen Zahlungssystem auch Telefonnummer oder

E-Mail-Adresse als ID nutzen.

SWIFT und ISO 20022 konform

Die RTPE von valantic unterstützt alle relevanten SWIFT- und ebenso bereits die

ISO 20022-Standards im pain-, pacs- und camt-Format, einschließlich der

erforderlichen Varianten. Außerdem ist die RTPE mandanten- und multikanalfähig.

Somit können Zahlungsinstruktionen über unterschiedliche Kanäle, wie E-Banking

oder Corporate Banking, angenommen werden. Alle Instruktionen werden auf

verschiedenen Ebenen gegen Formatregeln, EPC-Regeln und bankspezifische Regeln

validiert. Eine leistungsfähige Mapping-Engine erlaubt die Konvertierung aus

beliebigen Formaten der Zahlungseinreicher. Die Abwicklungsprozesse werden

zentral gesteuert und durch einen Single-Point-of-Truth steht eine zentrale

Ablage aller verarbeiteten Instruktionen, Zahlungen und Buchungen zur Verfügung.

Das Beispiel der Erste Bank Ungarn zeigt, wie flexibel die Real Time Payment

Engine von valantic für die Anforderungen lokaler Märkte und der Banken

individualisiert werden kann. Bei der Erste Bank Ungarn ist die technologische

Grundlage dazu bereits vorhanden.

