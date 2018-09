OTS: rent24 GmbH / rent24 übernimmt Londoner Coworking Anbieter The Brew

rent24 übernimmt Londoner Coworking Anbieter The Brew

Berlin (ots) - Der weltweit operierende Coworking und Coliving

Anbieter rent24 übernimmt den britischen Mitbewerber The Brew und

betreibt damit auf einen Schlag fünf Coworking Spaces in London.





Durch die Übernahme sichert sich rent24 den Marktzugang in

Großbritannien. Die neuen Locations im Londoner Stadtteil Shoreditch

werden zukünftig unter dem Namen "The Brew by rent24" betrieben.

Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer der rent24 GmbH, sagt:

"Wir sind trotz des Brexit weiter vom britischen Markt überzeugt. The

Brew ist mit seinen gut gemanagten Spaces und seiner starken

Kundenorientierung ein idealer Partner für unsere ambitionierten

Expansionspläne in Großbritannien." Perspektivisch ist die Eröffnung

von 45 Spaces in Großbritannien und Irland in den nächsten zwei

Jahren geplant, die Mitgliedern dann über 30.000 Plätze bieten

sollen.

Andrew Clough, Managing Director von The Brew, ergänzt: "rent24

und The Brew verfolgen dasselbe Ziel: Mehrwert für unsere Communities

zu bieten hat bei uns den höchsten Stellenwert. Daher freuen wir uns,

das globale Netzwerk und die technischen Innovationen von rent24 nach

Großbritannien zu bringen." Als erster Anbieter in Großbritannien hat

The Brew mit dem Café The Coffice ein eigenes Gastronomiekonzept in

einen Coworking Space integriert. Zukünftig soll Mitgliedern noch

mehr geboten werden: "Mit rent24 werden wir weiter expandieren und

künftig auch Coliving in Großbritannien anbieten."

rent24 ist sowohl national als auch international auf

Expansionskurs. Neben der Expansion nach Großbritannien gab das

Unternehmen dieses Jahr bereits die Eröffnung neuer Standorte in

Israel, den USA, Russland und Serbien bekannt. Um alle Standorte

weltweit miteinander zu vernetzen, entwickelt das Unternehmen

momentan die eigene Blockchain Plattform PRIMARY. Auf dieser können

Mitglieder länderübergreifend in Kontakt treten und Dienstleistungen

austauschen.

Über rent24

rent24 ist ein weltweit operierender Anbieter von Coworking und

Coliving Spaces. Hier finden Mitglieder eine Community, in der sie

arbeiten, lernen, sich austauschen und Geschäfte machen können. Mit

verschiedenen Restaurantketten und einem eigenen Fitnesskonzept

bietet das Unternehmen eine Rundumversorgung für alle Lebensbereiche.

rent24 betreibt aktuell 35 Standorte auf drei Kontinenten (Stand Juli

2018). Im August startete ein ICO für eine eigene Blockchain

Plattform. Weitere Informationen unter www.rent24.com und unter

www.primary.io.

Pressekontakt:

Selina Zehden

COO & Pressesprecherin

rent24 GmbH

Oberwallstraße 6

10117 Berlin

E-Mail: presse@rent24.com