OTS: rent24 GmbH / rent24 expandiert als erster internationaler ...

rent24 expandiert als erster internationaler Coworking-Anbieter nach

Serbien

Berlin (ots) - rent24, der weltweit operierende Coworking und

Coliving Anbieter, baut sein internationales Netzwerk weiter aus:

Durch die Übernahme des lokalen Anbieters Nova Iskra können

Mitglieder nun auch an zwei Standorten in Belgrad an ihren Ideen

feilen und ihre Projekte vorantreiben.



rent24 ist damit der erste

große internationale Coworking Anbieter, der den Schritt nach Serbien

wagt. Für Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer der rent24 GmbH,

ist die Expansion die logische Folge der boomenden serbischen

Startup-Szene: "Wir gehen mit voller Überzeugung in diesen Markt. Die

vielen jungen IT-Unternehmen schaffen hier ein Silicon Serbia, das

wir durch unser Angebot, unsere Community und perfekten

Arbeitsbedingungen bereichern."

Die beiden neuen Standorte bringen ihrerseits mediterranen Flair

ins Portfolio von rent24: Während Arbeitspausen oder nach Feierabend

bieten die Dachterrassen einen atemberaubenden Blick über die Dächer

der Stadt. Marko Radenkovic, Gründer und General Manager von Nova

Iskra, sagt: "Als Teil des weltweiten Netzwerks von rent24 bieten wir

unseren Mitgliedern einen Mehrwert, den kein anderer Anbieter in

Serbien bereitstellt. rent24 bietet Angebote für alle Lebensbereiche

und ist ein echter Innovationstreiber im Bereich Coworking." Die

Mitglieder der serbischen rent24 Spaces können auch alle weiteren

Standorte auf momentan drei Kontinenten nutzen. Um alle Mitglieder

zukünftig noch besser global zu vernetzen, entwickelt das Unternehmen

die eigene Plattform PRIMARY auf Blockchain-Basis.

Über rent24

rent24 ist ein weltweit operierender Anbieter von Coworking und

Coliving Spaces. Hier finden Mitglieder eine Community, in der sie

arbeiten, lernen, sich austauschen und Geschäfte machen können. Mit

verschiedenen Restaurantketten und einem eigenen Fitnesskonzept

bietet das Unternehmen eine Rundumversorgung für alle Lebensbereiche.

rent24 betreibt aktuell 35 Standorte auf drei Kontinenten (Stand Juli

2018). Im August startete ein ICO für eine eigene Blockchain

Plattform. Weitere Informationen unter www.rent24.com und unter

www.primary.io.

