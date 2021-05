OTS: parcelLab GmbH / Operations Experience Management Plattform parcelLab ...

Operations Experience Management Plattform parcelLab sichert sich

Finanzierungsrunde über 110 Millionen US-Dollar (FOTO)

München (ots) -

- Fokus auf globale Expansion und Wachstum

- Aktives Operations Experience Management in weltweit 153 Ländern

- Aktuell werden über die parcelLab-Plattform 7 Mio.



proaktive, gebrandete und

personalisierte Mitteilungen pro Tag verschickt, was 82 Mitteilungen pro

Sekunde entspricht

Die führende Plattform für Operations Experience Management, parcelLab, hat sich

eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 110 Millionen US-Dollar gesichert.

Angeführt wurde die Runde von der globalen Risikokapital- und

Private-Equity-Gesellschaft Insight Partners sowie dem europäischen Investor

Endeit Capital. Auch die bestehenden Investoren Capnamic Ventures und coparion

wollen erneut in den Marktführer im Bereich Operations Experience investieren.

Mit dem frischen Kapital will parcelLab seine globale Expansion vorantreiben und

die Entwicklung neuer Produkte unterstützen. Dazu zählt beispielsweise ein neues

Retourenportal, das es Brands ermöglichen soll, ihren Kunden ein optimales

End-to-End-Retourenerlebnis zu bieten. Darüber hinaus soll auch das Team massiv

ausgebaut werden: Das Unternehmen sucht von München aus auf der ganzen Welt nach

neuen Talenten, die vollständig remote für parcelLab arbeiten können.

"Der Online-Handel wird immer wettbewerbsintensiver. Kundenzentrierung ist in

der heutigen Always-on-Welt für jedes Produkt und jede Dienstleistung der

geschäftliche Imperativ schlechthin", sagt Tobias Buxhoidt, CEO und Mitgründer

von parcelLab. "Brands, die Operations Experience Management betreiben, nutzen

Daten aus komplexen Logistikprozessen und verwandeln sie in erstklassige

Kundenerlebnisse. Das schafft Wettbewerbsvorteile, um sich aus der Masse

hervorzuheben. Wir sind sehr stolz, Unternehmen dabei unterstützen zu können,

und freuen uns darauf, neue Branchen und Brands mit Operations Experience zu

revolutionieren."

parcelLab macht aus Prozessdaten Kundenerlebnisse

Nach dem Klick auf den Bestell-Button rollt eine komplexe Prozesskette an. Ware

wird in den Fulfillment-Zentren gepackt, auf LKWs verladen, an einem

Logistik-Hub neu verteilt und dann auf den Weg zum Kunden geschickt. Im

Retouren- oder Reklamationsfall nehmen die Pakete den umgekehrten Weg. Erst wenn

der Zusteller an der Tür klingelt, erhält der Kunde eine Antwort auf seine

drängendste Frage: "Wo ist mein Paket". Mit der Plattform von parcelLab können

Händler die Prozessdaten, die auf dem Weg vom Versender zum Kunden an ganz

unterschiedlichen Stellen wie dem Warenlager, bei der Auslieferung, bei der

Retourenbearbeitung oder im Fall von Reparaturen anfallen, auswerten und

automatisiert in verständliche Kundeninformationen verwandeln. Verlässt ein

Paket beispielsweise das Logistikzentrum, erhält der Kunde die Nachricht, dass

die Bestellung nun auf dem Weg zu ihm ist. Wurde das Paket beim Nachbarn

abgestellt, kann ihn der Händler ebenfalls proaktiv benachrichtigen. Auf diese

Weise wird der Paketversand transparent und steigert beim Kunden die Vorfreude

auf seine Bestellung.

Matt Gatto, Managing Director von Insight Partners, ist von der parcelLab-Idee

überzeugt: "Wir sind stolz darauf, Scale-ups zu identifizieren, in sie zu

investieren und die transformativen Veränderungen in ihren Branchen

vorantreiben. Bei parcelLab sehen wir echtes Potenzial, die Art und Weise zu

verändern, wie Marken und Menschen miteinander in Kontakt treten. Dieses

Wachstum und diese Entwicklung wollen wir unterstützen", sagt er.

Philipp Schroeder, Partner bei Endeit Capital, sieht in parcelLab den Beweis

dafür, dass technische Innovationen, die den digitalen Handel auf ein neues

Level bringen, nicht immer aus den USA oder Asien, sondern auch aus Europa

kommen können. Mit seinem neuen Fonds "Endeit Capital III" will der Investor in

den kommenden Jahren insgesamt 250 Millionen Euro investieren, um die digitale

Souveränität in Europa zu fördern. "parcelLab hat die klare Mission, seinen

Kunden weltweit ein erstklassiges Produkt zu liefern", sagt er. "Mit unserem Buy

& Build-Ansatz und unserer Erfahrung, Unternehmen in mehr als 30 Ländern beim

Wachstum zu begleiten, wollen wir auch in diesem Fall einen wertvollen Beitrag

leisten."

Christian Schulte, Geschäftsführer von coparion, pflichtet ihm bei: "Mit seiner

Operations Experience Management (OXM)-Plattform hat parcelLab eine neue

Software-Kategorie im Bereich der eCommerce-Infrastruktur definiert. Als früher

Investor seit 2017 sind wir stolz, unser Investment auch in dieser

Wachstumsrunde deutlich auszuweiten und OXM in neuen Branchen und Märkten global

zu skalieren."

Christian Siegele, Partner bei Bestandsinvestor Capnamic Ventures, fügt hinzu:

"Es ist beeindruckend zu sehen, in welchem Maße sich die Operations KPIs von

Händlern wie IKEA, Puma oder Lidl durch die Nutzung der parcelLab-Plattform

positiv entwickeln. Für uns sind sie ein guter Beleg dafür, wie Unternehmen

durch die Nutzung von Technologie dauerhaft erfolgreiche Beziehungen zu ihren

Kunden aufbauen können." Die Erfolgsstatistiken weisen beispielsweise eine

zweistellige Steigerung der Warenkorbgröße, eine Öffnungsrate von über 90

Prozent bei E-Mails, eine 25-prozentige Reduzierung von WISMO (Where IS My

Order) und eine dreistellige Steigerung der Kundenrezensionen aus.

parcelLab wurde 2015 von Tobias Buxhoidt (CEO), Anton Eder (COO) und Julian

Krenge (CTO) gegründet. Zwischen der Series-B- und Series-C-Finanzierung

konzentrierte sich das Scale-up darauf, Customer Experience und Transparenz in

operative Prozesse zu bringen, die für Kunden bislang eher undurchsichtig,

brüchig und frustrierend waren. Operations Experience widmet sich diesen Themen

mit klarem Fokus auf den Kunden und macht den Versandprozess so zu einem

begeisternden Kundenerlebnis und Alleinstellungsmerkmal für den Händler.

Über parcelLab

parcelLab ist die weltweit führende Plattform für Operations Experience

Management. Die Plattform verwandelt Daten, die an unterschiedlichen Stellen im

Versandprozess anfallen - beispielsweise beim Fulfillment, beim Versand, bei der

Zustellung, bei der Retourenbearbeitung oder im Falle von Reparaturen -

automatisiert in personalisierte, gebrandete Nachrichten und macht so den

Paketversand zum echten Kundenerlebnis. Rund drei Millionen Sendungen begleitet

das Unternehmen täglich und versendet im Zuge dessen fast sieben Millionen

proaktive, personalisierte Informationen pro Tag. Die Versanddaten stammen von

mehr als 150 Transportunternehmen weltweit, darunter DHL, FedEx und DPD.

Ausgezeichnet mit dem Supply Chain Award 2019 wurde das Scale-up zudem von der

Financial Times als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen

in Europa im Jahr 2020.

parcelLab hat Niederlassungen in München, London, Paris und New York und

verwandelt - unter anderem für IKEA, Bose, Puma, Farfetch und Nespresso - den

Kontakt ab der Bestellung bis hin zur Retoure in ein nachhaltig positives

Kauferlebnis.

https://parcellab.com/de/

https://www.facebook.com/parcelLab/

Über Insight Partners

Insight Partners ist ein führendes globales Venture Capital- und Private

Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke Technologie- und

Software-Scale-up-Unternehmen investiert, die transformative Veränderungen in

ihren Branchen vorantreiben. Gegründet im Jahr 1995 hat Insight Partners in mehr

als 400 Unternehmen weltweit investiert und über eine Reihe von Fonds mehr als

30 Milliarden Dollar an Kapitalzusagen aufgebracht. Insight hat es sich zur

Aufgabe gemacht, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und

erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten, indem sie ihnen praktisches,

praxisnahes Software-Know-how zur Verfügung stellen, um den langfristigen Erfolg

zu fördern. Durch seine Mitarbeiter und sein Portfolio fördert Insight eine

Kultur, die auf der Überzeugung basiert, dass Scale-up-Unternehmen und Wachstum

Chancen für alle schaffen.

Über Endeit Capital

Von den Heimatmärkten Niederlande und Deutschland ausgehend, hat sich Endeit

Capital (https://endeit.com/) auf Investitionen in Tech-Scale-ups spezialisiert,

die aus der Frühphase herausgewachsen sind und am Übergang zum Scale-up stehen.

Endeit unterstützt diese Unternehmen mit Kapital und Managementberatung, um die

nächste Wachstumsstufe zu erreichen. Dabei greifen die Partner von Endeit auf

ihre breite Erfahrung in der Expansion und Internationalisierung von Unternehmen

durch Buy & Build zurück, wie es die Gründer beim Aufbau von Endemol, der

weltweit größten unabhängigen Produktionsfirma, bereits erfolgreich getan haben.

Verantwortungsbewusstes Investieren steht dabei an erster Stelle: kein Financial

Engineering in den Portfoliounternehmen, sondern den Fokus auf die sozialen

Aspekte der Unternehmensführung. Endeit ist Mitunterzeichner der United Nations

Principles for Responsible Investment (UN PRI). Mit derzeit 500 Millionen Euro

an Assets unter Management, hat Endeit 11 Unternehmen in 7 Ländern in seinem

aktiven Portfolio. Zu den aktuellen und früheren Portfoliounternehmen zählen

u.a. Bux, 3D Hubs, Gastrofix, Comtravo, Contorion, Chronext, Tourradar,

Smartclip, Roamler, Albelli, MetrixLab, Unamic, Eyeworks, Blis, Unruly und

Leadfeeder.

Über Capnamic Ventures

Capnamic Ventures ( http://www.capnamic.com/ ) gehört zu Europas führenden

Early-Stage Venture Capital-Investoren mit Sitz in Köln und Berlin. Der

Investmentfokus des VC liegt auf Technologie-Startups im deutschsprachigen Raum.

Darüber hinaus investiert Capnamic mit internationalen Co-Investoren. Alle

Portfolio-Unternehmen werden von Capnamics globalem Industrie-Netzwerk

unterstützt.

Das umfangreiche Know-how des Capnamic-Teams basiert auf mehr als 80

Beteiligungen, zahlreichen erfolgreichen Trade-Sales und IPOs sowie eigenen

unternehmerischen Erfahrungen im Investmentteam. Capnamic wird von Jörg

Binnenbrücker (@bibrue), Olaf Jacobi (@olafjacobi) und Christian Siegele als

Managing Partner geführt.

Über coparion

coparion ist ein Venture Capital Investor für junge, deutsche

Technologieunternehmen und trägt zu einem schnellen und nachhaltigen Wachstum

bei. coparion unterstützt unternehmerischen Weitblick mit Know-how - ohne in das

operative Geschäft einzugreifen. Durch langjährige Erfahrung im Venture Capital

und im Aufbau von Unternehmen erkennt das Team Potenziale und eröffnet neue

Perspektiven. Es bringt die Substanz, Ausdauer und Kreativität mit, um auch

schwierige Situationen gemeinsam erfolgreich zu meistern. Mit einem Fondsvolumen

von 275 Mio. Euro unterstützt coparion einige der schnellst-wachsenden deutschen

Technologieunternehmen wie Clark, Bitwala, Finoa, Grover, Holidu, Neodigital,

parcelLab und Zeotap. Pro Unternehmen investiert coparion bis zu 15 Mio. Euro,

üblicherweise in mehreren Finanzierungsrunden zu je 0,5-8 Mio. Euro. Dabei sind

sie flexibel und können von kleineren bis zu größeren Volumina in jeder

Entwicklungsphase individuell investieren.

Pressekontakt:

parcelLab GmbH, Anton Eder (COO), Tel.: +491728242022, E-Mail:

mailto:anton@parcellab.com

Saskia Müller PR- & Events, Saskia Müller, Tel. : +49 178 342 15 67,

E-Mail: mailto:parcellab@saskiamueller.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136791/4912772

OTS: parcelLab GmbH