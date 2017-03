OTS: ]init[ AG für digitale Kommunikation / ]init[ ist neue digitale ...

]init[ ist neue digitale Leadagentur des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Berlin (ots) - Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung hat das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA) seinen Online-Etat an die ]init[ AG für digitale Kommunikation vergeben.





Damit verantwortet die Digitalagentur aus Berlin in den kommenden Jahren die gesamte Online-Kommunikation des Bundespresseamts, darunter www.bundeskanzlerin.de, www.bundesregierung.de, und das Journalistenportal cvd.bundesregierung.de.

Der Etat umfasst die Neuausrichtung und Weiterentwicklung des digitalen Angebots mit derzeit 16 Portalen zur Regierungskommunikation und Dialogportalen für den direkten Austausch mit den Bürgern. Im Detail verantwortet ]init[ neben der Gesamtprojektleitung die strategische und kreative Beratung, UX-Konzeption und Design, die technische Realisierung auf Basis einer neuen CMS-Infrastruktur, und den Betrieb der Portale. Für seine Online-Mediathek wird das BPA Videos und Livestreams zu aktuellen Ereignissen ebenfalls von ]init[ produzieren und ein zentrales Video-Management-System aufbauen lassen. Zudem wird das ]init[ Help Desk die Internetredaktion und Redakteure in den Fachreferaten des BPA rund um die Uhr bei technisch-redaktionellen Fragen unterstützen.

]init[ zählt bereits weitere Bundesministerien zu seinen Kunden: Rahmenverträge für die integrierte Umsetzung der Online-Kommunikation hält das Unternehmen beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Weitere vier Bundesministerien werden in digitalen Leitprojekten begleitet.

Über das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA) ist eine oberste Bundesbehörde mit Dienstsitzen in Berlin und Bonn und untersteht unmittelbar der Bundeskanzlerin. Zu den Hauptaufgaben des BPA gehört es, die Bundesregierung und den Bundespräsidenten schnell und umfassend über wichtige politische Ereignisse zu informieren. Weiterhin ist das BPA zuständig für die Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Medien über die Politik, Maßnahmen und Vorhaben der Bundesregierung. Auf den Seiten www.bundesregierung.de und www.bundeskanzlerin.de liefert das BPA täglich Informationen zur Politik der Bundesregierung.

Über die ]init[ AG für digitale Kommunikation

Die ]init[ AG für digitale Kommunikation ist einer der führenden deutschen Full-Service-Dienstleister für Internet- und IT-Projekte. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt weltweit über 350 Mitarbeiter in den Bereichen Online-Kommunikation, IT-Dienstleistung und Rechenzentrum. Neben dem Hauptstandort in Berlin ist ]init[ mit Niederlassungen in Hamburg, Köln, Mainz, München, Brüssel, Abu Dhabi und Delhi vertreten.

Seit der Gründung 1995 realisierte ]init[ Projekte für mehr als 500 Organisationen. Zu den Kunden im Segment Public Sector gehören u. a. das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium des Innern, die Europäische Zentralbank und das Statistische Bundesamt. www.init.de

