OTS: fox e-mobility AG / fox e-mobility AG informiert über den ...

(https://fox-em.com/de/tech-update-q2-2022/)

- Entwicklungsschritte im Gegenwert von ca. EUR 15-20m umgesetzt auf dem Weg zum

Produktionsstart und zur Markteinführung der rein europäischen Marke MIA

- Start der Serienproduktion weiterhin geplant für Q4 2024

- Erste Showcars und Prototypen für Ende 2022/Anfang 2023 geplant

Die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551), ein europäisches

Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung und Entwicklung

kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen

Personenverkehr und als Light Commercial Vehicles (LCV) für logistische

Anwendungen spezialisiert ist, gibt einen Überblick über die bisher erreichten

Entwicklungsschritte und die nächsten geplanten 'Milestones'.

Im ersten Quartal wurde über die fast vollständige Entwicklung des neuen Außen-

und Innendesigns berichtet. Der rechtliche Schutz dieser Designs (Eintragung

beim deutschen Patent und Markenamt) ist bereits erfolgt bzw. in Arbeit. Ebenso

wurde bereits im letzten Jahr die verbesserte reine E-Plattform für die MIA

vorgestellt und die Versorgung mit Batterien durch ein LOI mit InoBat Auto auf

den Weg gebracht. Darüber hinaus wurde die Fahrzeugspezifikation in

Zusammenarbeit mit verschiedenen Zulieferern weitgehend fertiggestellt sowie

Ingenieurs-Dienstleister und Hersteller für den Antriebsstrang identifiziert und

in das Projekt eingebunden. Insgesamt wurden so in den letzten 12 Monaten

Entwicklungsleistungen im Gegenwert von ca. EUR 15-20 Mio erbracht.

Weitere Einzelheiten zur technischen Entwicklung und zum Stand des Designs der

neuen MIA können Sie auch anhand einer neuen Präsentation auf unserer Webseite

unter

www. https://fox-em.com/tech-update-q2-2022

Als nächster Schritt soll die Fertigstellung von Showcars und erster voll

funktionsfähiger Prototypen bis Ende 2022/Anfang 2023 erfolgen und im Anschluss

daran, ein Auftragsfertiger mit der Serienproduktion beauftragt werden. Das

Management der fox e-mobility ist in Gesprächen mit potentiellen Investoren über

eine Finanzierung für diese wichtigen nächsten Schritte. Bis zur Sicherstellung

dieser Finanzierung ist die fox e-mobility auf die weitere finanzielle

Unterstützung durch einige seiner Groß-Aktionäre angewiesen. Mit der

Fertigstellung der Prototypen und Showcars würde das an den Börsen Düsseldorf,

Hamburg und Berlin gelistete Unternehmen die nächsten, wichtigsten Meilensteine

auf dem Weg zum Produktionsstart, der weiterhin für Ende 2024 geplant ist,

erreichen.

Über fox e-mobility:

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich

auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im

unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und gewerbliche

Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue

MIA-Modellreihe soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der

Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht

aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne,

die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität

verfügen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com .

