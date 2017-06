OTS: easyCredit / Thomas Ullrich zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der ...

Thomas Ullrich zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Nürnberger TeamBank AG berufen (FOTO) Nürnberg (ots) - Die Nürnberger TeamBank AG erhielt mit Thomas Ullrich, seit Oktober 2009 Mitglied des Vorstands der DZ BANK AG, Frankfurt/ Main, zum 07.06.2017 einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden.





Ullrich rückt an die Stelle von Lars Hille, der im März 2017 den Wunsch geäußert hatte, mit Ablauf seines Vertrags im Herbst 2017 aus dem Vorstand der DZ BANK ausscheiden zu wollen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen und der unter anderem das Mandat des Aufsichtsratsvorsitzes der TeamBank innehatte.

Im Rahmen der Hauptversammlung dankte der Vorstandsvorsitzende der TeamBank, Alexander Boldyreff, Hille für das entgegengebrachte Vertrauen und seinen wertvollen Einsatz für die TeamBank AG. Den Dank an Hille verband Boldyreff mit der Bitte an seinen Nachfolger, Thomas Ullrich, dem TeamBank-Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das gleiche Vertrauen zu schenken.

Thomas Ullrich begann seine Laufbahn bei der WGZ BANK in den 1980er-Jahren mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach seinem Studium und anschließenden verschiedenen Führungspositionen innerhalb der WGZ BANK, zeichnete er seit 2000 als Mitglied des Vorstands verantwortlich. Diese Funktion wurde 2009 mit seiner Berufung in den Vorstand der DZ BANK abgelöst, als Vorstandsmitglied der DZ BANK ist Ullrich bis heute tätig und verantwortet den Bereich Konzern-Personal und das Geschäftsfeld Transaction Banking sowie auch die Betreuung der Volksbanken Raiffeisenbanken in Niedersachsen (ex Weser-Ems), Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Neben dem Mandat als neuer Aufsichtsratsvorsitzender der TeamBank AG hält Thomas Ullrich auch Mandate als Vorsitzender des Aufsichtsrats, Deutsche WertpapierService Bank AG (Frankfurt am Main) sowie als stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats, CardProcess GmbH (Karlsruhe).

