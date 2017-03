OTS: creditshelf / Alternative Mittelstandsfinanzierung: Fach-Veranstaltung ...

Alternative Mittelstandsfinanzierung: Fach-Veranstaltung von creditshelf, Beiten Burkhardt und Patrimonium trifft auf großes Interesse Frankfurt (ots) - Alternative Finanzierungsformen wie Crowdfunding, Direct Lending und Factoring gewinnen zunehmend an Bedeutung.



Entsprechend groß war das Interesse am ersten Business Breakfast zum Thema bankenunabhängiges Fremdkapital, zu dem der digitale Kreditmarktplatz creditshelf und die Wirtschaftskanzlei Beiten Burkhardt nach Frankfurt geladen hatten.

"Wenn die Zeiten wie aktuell wieder unsicherer werden, ziehen sich zwar gerade Mittelständler gern auf bekanntes Terrain zurück, halten sich aber derzeit verstärkt alle Optionen offen", fasste Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des Fachbereichs Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt, die zentralen Ergebnisse der von ihm begleiteten creditshelf-Studie "Finanzierungsmonitor 2017" zusammen, mit der die Veranstaltung in der vergangenen Woche eröffnet wurde. "Steigende Zinsen sowie eine verschärfte Regulierung rücken dabei vor allem die sogenannte Mittelstandsfinanzierung 4.0 immer stärker in den Fokus der Unternehmen", so Finanzierungsexperte Schiereck.

In welchen Kreditsituationen dabei eine Online-Plattform wie creditshelf eine gute Alternative oder Ergänzung zum klassischen Bankkredit sein kann, erläuterte den rund 80 Teilnehmern im Anschluss Dr. Daniel Bartsch. "Gerade im Feld kurzfristiger unbesicherter Kredite mit einem Volumen von bis zu 2,5 Millionen Euro lassen die Banken derzeit eine Lücke, die viele kleine und mittlere Unternehmen schließen müssen", so der Co-Gründer und Geschäftsführer von creditshelf.

Auf welcher rechtlichen Basis alternative Finanzierungen stehen, schilderten dann Dr. Christof Aha und Rainer Süßmann von der gastgebenden Kanzlei Beiten Burkhardt. "Crowd Lending und Direct Lending Plattform-Strukturen benötigen nach wie vor die Einbeziehung einer Bank", so die juristischen Experten. "Die einbezogenen Institute werden dabei aber nach und nach zu technischen Dienstleistern degradiert."

Eine komplett bankenunabhängige Mittelstandsfinanzierung bieten darüber hinaus sogenannte Debtfonds an. Knud Dippel von der Patrimonium Asset Management AG stellte zum Abschluss der Veranstaltung die flexibel auf die jeweiligen Unternehmensbedürfnisse abgestimmten Einsatzmöglichkeiten von derartigen Finanzierungen vor. Als Debtfonds-Anbieter kann Patrimonium dabei mit Volumina zwischen 5 und 40 Millionen Euro bei Laufzeiten größer 12 Monate mittelfristige Finanzierungssituationen lösen.

So funktioniert die Vermittlung von Krediten über creditshelf:

Schritt 1: Ein registriertes Unternehmen übermittelt seine Kreditanfrage

Schritt 2: Das creditshelf-Expertenteam prüft die Unterlagen und entscheidet über eine Projektfreigabe

Schritt 3: Das Kreditprojekt wird ausschließlich bei creditshelf-akkreditierten Investoren im Wege einer geschlossenen Auktion zur Investition angeboten

Schritt 4: Nach erfolgreicher Auktion kommt es zur Auszahlung des Kreditbetrags

Über creditshelf - www.creditshelf.com

creditshelf ist ein digitaler Kreditmarktplatz, über den kurzfristige Unternehmenskredite an mittelständische Unternehmen vermittelt werden. Die Plattform wurde Ende 2014 in Frankfurt gegründet und richtet sich ausschließlich an professionelle Kreditnehmer und Investoren. Hinter creditshelf steht ein Team aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzwelt verfügen. creditshelf wurde 2016 mit dem Frankfurter Gründerpreis ausgezeichnet.

