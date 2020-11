OTS: avesco Financial Services AG / Tragfähige Brücken bauen zwischen Impact ...

Tragfähige Brücken bauen zwischen Impact Investor*innen und

Sozialunternehmen: Der European Social Innovation and Impact Fund

(ESIIF) startet nach erfolgreichem ersten Closing.





Brüssel, Berlin und München (ots) -

- Ein einzigartiger, innovativer Fonds, der die Mission verfolgt, die

Finanzierungslücke für frühphasige, europäische Sozialunternehmen zu schließen

und die Skalierung sozialer Innovationen voranzutreiben

- Derzeit einziger europäischer Impact Fonds, der Mezzanine-Kapital bereitstellt

und der durch eine Bürgschaft des Europäischen Investitionsfonds (EIF)

teilabgesichert ist

- Namhafte institutionelle und private Investor*innen stellen dem ESIIF im

ersten Closing Kapital in Höhe von 4,5 Mio. EUR bereit

Noch nie war es wichtiger als heute, soziale Innovationen zu skalieren und

sinnstiftend in unternehmerische Lösungen zu investieren, welche eine messbare

gesellschaftliche Wirkung im Kern ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen

(Sozialunternehmen). Der ESIIF stärkt ab sofort die europäische

Impact-Landschaft und wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass

herausragende Geschäftsmodelle nachhaltig und umfangreich ihre positive Wirkung

entfalten können.

Die avesco Management GmbH und die Finanzierungsagentur für Social

Entrepreneurship GmbH (FASE) freuen sich, heute gemeinsam mit ihren Partnern,

der Europäischen Kommission und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), das

First Closing des European Social Innovation and Impact Fund (ESIIF)

bekanntzugeben. Der ESIIF hat die Mission, tragfähige Brücken zwischen

frühphasigen Sozialunternehmen und Impact Investor*innen zu bauen, die mit ihrem

Engagement mehr als nur eine finanzielle Rendite erzielen wollen. Der

Spezial-AIF konnte mit seinen einzigartigen Merkmalen bereits bei mehreren

namhaften Anleger*innen punkten und bis heute Kapitalzusagen in Höhe von rund

4,5 Mio EUR. einsammeln. Professionellen und semi-professionellen

Fondsinteressent*innen in Deutschland stehen ab sofort eine Senior- und eine

Junior-Tranche mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen zur Auswahl.

Teilabsicherung durch Bürgschaft der Europäischen Union

Durch die sogenannte EaSI-Bürgschaft

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=de) , die die

Europäische Union erstmals in Deutschland bereitstellt, werden Erstverluste aus

Investitionen des Fonds in Sozialunternehmen bis zu 3,2 Mio. EUR auf das gesamte

Fonds-Zielvolumen von 20 Mio. EUR abgesichert. Die Bürgschaft, die vom

Europäischen Investitionsfonds unter dem Dach des EaSI-Programms umgesetzt wird,

hat das Ziel, das Ökosystem für die Finanzierung von Sozialunternehmen

entscheidend zu verbessern und durch die Risikoabsicherung Investor*innen zu

gewinnen, die sich bislang beim Impact Investing zurückgehalten haben.

Der Europäische Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, Nicolas Schmit,

erklärte: "Der Mehrwert von Sozialunternehmen ist klar, aber oft ist der Zugang

zu Finanzierungsmöglichkeiten das fehlende Bindeglied. Dieser durch die EU

unterstützte Fonds wird Sozialunternehmen in ihrer Frühphase mit Investor*innen

zusammenbringen, damit die Unternehmer*innen ihre Ideen umsetzen können. Wir

müssen weiterhin in die Sozialwirtschaft investieren, um Arbeitsplätze zu

schaffen, das Leben der Menschen zu verbessern und die Resilienz unserer

Gesellschaften zu stärken. Das ist im Kontext der aktuellen Krise wichtiger denn

je."

Der Chief Executive des Europäischen Investitionsfonds, Alain Godard, führte

aus: " Vor dem Hintergrund eines nach wie vor embryonalen Ökosystems für

soziales Unternehmertum werden die EU-Programme einen katalytischen Effekt zur

Förderung der Finanzierungen von Sozialunternehmern haben. Das EaSI-finanzierte

Instrument wird die bestehende EIF-Finanzierung für solche Unternehmen ergänzen,

indem die Finanzierungslücke für die Unternehmen geschlossen wird, die

normalerweise nur einen eingeschränkten Zugang zu Einlagenfinanzierungen haben."

Der ESIIF bietet Investor*innen eine einzigartige Chance, sich jenseits von

Spenden auf nachhaltige und sinnstiftende Weise an sozialen Innovationen zu

beteiligen. Denn es braucht mehr Kapital denn je, damit neue, unternehmerische

und effektive Lösungen in drängenden Themen unserer Zeit wie dem

Gesundheitswesen, der Pflege, der Inklusion, Bildung oder Umwelt entstehen und

wachsen können.

Unter den Investor*innen des ESIIF befinden sich bereits namhafte Adressen, die

sich der Mission des Fonds angeschlossen haben. Zusagen kamen bis dato von

Privatpersonen, Family Offices und Institutionellen, wie zum Beispiel der

Investitionsbank Berlin (IBB) und der GLS Treuhand. "Die IBB hat sich das Thema

Social Entrepreneurship schon seit einiger Zeit auf die Fahne geschrieben. Daran

ändert auch die Corona-Pandemie nichts, im Gegenteil, sie verstärkt dieses aus

unserer Sicht eher. Sozialunternehmen verbinden betriebswirtschaftliches,

marktorientiertes Denken mit sozialem oder ökologischem Mehrwert und zielen auf

nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen. Diesem Credo fühlen wir uns als

Förderbank besonders verbunden" , erklärte Dr. Jürgen Allerkamp, Vorsitzender

des Vorstands der IBB, das Engagement der Landesförderbank.

Weitere Investor*innen für einen wirksamen, innovativen Brückenbau gesucht!

Wirkungsorientierte Anleger*innen können sich noch innerhalb der kommenden 12

Monate an diesem einzigartigen Impact Fonds beteiligen. Die Gespräche mit den

ersten innovativen, Sozialunternehmen, die als Zielinvestments infrage kommen,

laufen bereits auf Hochtouren. Der Fonds wird noch in 2020 das erste

Mezzanine-Kapital in Form von Nachrangdarlehen an herausragende

sozialunternehmerische Lösungen vergeben, welche die drängenden sozialen und

ökologischen Probleme unserer Zeit wirkungsvoll angehen.

Weiterführende Informationen

Der ESIIF, ein geschlossener Spezial AIF, richtet sich ausschließlich an

deutsche, professionelle und semiprofessionelle Investor*innen. Das Zielvolumen

des Fonds beträgt 20 Mio. EUR und die Laufzeit 10 Jahre (mit zweimaliger

Verlängerungsoption um je um ein Jahr bei Bedarf). Das breit diversifizierte

Zielportfolio von ca. 60 Sozialunternehmen aus EU-Ländern wird sich generell auf

ein breites Spektrum an Wirkungsfeldern wie Bildung, Umwelt, Gesundheit oder

Zivilgesellschaft fokussieren. Wer sich weiter informieren möchte, findet

Details zum Fonds unter http://www.esiif.de und eine Vielzahl an

sozialunternehmerischen Beispielen unter https://fa-se.de/category/projekte/

Über den Europäische Investitionsfonds (EIF)

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist Teil der Europäischen

Investitionsbank-Gruppe. Seine Kernaufgabe ist die europäischen Mikro-, Klein-

und Mittelbetriebe (KMU) beim Zugang zu Finanzierungen zu unterstützen. Der EIF

entwickelt und implementiert für diese Zielgruppe Venture- und Wachstumskapital

sowie Garantie- und Mikrofinanzinstrumente. Damit fördert der EIF die Ziele der

Europäischen Union im Hinblick auf Innovation, Forschung und Entwicklung,

Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.

Über das Programm für Beschäftigung und soziale Innovation

Mit dem Europäischen Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI)

unterstützt die Europäische Union im Zeitraum 2014-2020 die Mikrofinanz und die

Finanzierung von Sozialunternehmen mit insgesamt 193 Mio. EUR. Ziel ist die

Verbesserung des Zugangs zu Mikrokrediten, d. h. Darlehen bis zu 25 000 EUR,

insbesondere für sozial schwache Personen und Kleinstunternehmen. Darüber hinaus

unterstützt die Europäische Union erstmals auch Sozialunternehmen mit

Investitionen von bis zu 500 000 EUR. Die Unterstützung für Mikrofinanz und

soziales Unternehmertum erfolgt zunächst über die EaSI-Bürgschaft, die

Mikrokreditanbieter und Anleger, die in Sozialunternehmen investieren, in die

Lage versetzt, sich in Unternehmen zu engagieren, die sie ansonsten wegen des

Risikos nicht hätten finanzieren können. Die Europäische Union hat den EIF für

die Durchführung der EaSI-Bürgschaft gewählt.

Über die avesco Management GmbH

Die avesco Management GmbH, eine 100%ige Tochter der avesco Financial Services

AG (https://www.avesco.de/) und Bestandteil der avesco Gruppe, übernimmt das

Fondsmanagement des Fonds. Unter der Devise: "How money can make the world a

better place" entwickelt avesco nachhaltige und auf Impact spezialisierte

Finanzinstrumente.

Über die Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (FASE)

Die Fondsinitiatorin FASE - Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship

(https://fa-se.de/) macht sich seit mehr als 6 Jahren erfolgreich für die

Finanzierung von Sozialunternehmen und das Wachstum sozialer Innovationen in

Europa stark. FASE baut tragfähige Brücken zwischen außergewöhnlichen

Sozialunternehmen und wirkungsorientierten Investoren, indem sie

Sozialunternehmen umfassend zu Finanzierungsfragen berät, Investoren anspricht

und Transaktionsprozesse strukturiert und begleitet. Bis heute hat FASE in mehr

als 50 Transaktionen mehr als. 25 Millionen EUR an Impact-Kapital mobilisiert

