OTS: ampere.cloud GmbH / ampere.cloud GmbH gründet Tochterunternehmen zur ...

ampere.cloud GmbH gründet Tochterunternehmen zur Direktvermarktung von

Erneuerbarer Energie (FOTO)

Berlin (ots) - Die drei Founder der ampere.cloud GmbH, CEO Florian Strunck, CBDO

Frederik Merz und CTO Erik Nitschke, haben jetzt gemeinsam eine zweite GmbH

gegründet. Unternehmenszweck der ampere.cloud Energy Services GmbH ist die

Direktvermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energiequellen.

Nachdem die Politik das Thema Energiewende endlich wieder überzeugend vertritt,

stellt sich die Energiewirtschaft auf einen erneuten Boom ein. Die Zubauziele

von bis zu 100 GW in den nächsten Jahren allein in Deutschland, sind gemessen am

bisherigen Ausbau gigantisch. "Mit unserem Betriebssystem für alle Anlagen in

den erneuerbaren Energien haben wir uns die perfekte Ausgangsbasis geschaffen,

um uns noch tiefer in den Markt einzubringen. Wir wollen den Energiemarkt der

nahen Zukunft direkt mitgestalten. Die Prozesse im Energiehandel sind noch von

großer Intransparenz und quälender Langsamkeit geprägt. Dass wollen wir ändern.

Über unsere Plattform erheben wir selbst sehr genaue Daten zu den Anlagen

unserer Kunden und können diese in ihrem Sinne für die Direktvermarktung ihres

produzierten Stroms nutzen. Das ermöglicht uns, Angebot und Nachfrage optimal

zusammen zu bringen", sagt Florian Strunck über die Neugründung.

Die Strombörse für Solar ist im zweiten Halbjahr 2021 von einem Rekord zum

nächsten gesprungen. Damit wird die Direktvermarktung von Strom selbst für

Anlagen interessant, die vor 2016 in Betrieb genommen wurden und teils noch

kräftige EEG-Einspeisevergütungen erhalten. Sie können freiwillig in die

Direktvermarktung gehen und teils krasse Zusatzerlöse erzielen. Das Panorama für

die nächsten Jahre ist ebenfalls vielversprechend. "Der Markt für erneuerbare

Energien wird weiter stark erwachsen und emanzipiert sich von staatlichen

Zuschüssen", ist Strunck sich wie auch viele andere Experten der Branche sicher.

"Mit uns erhalten unsere Kunden jetzt alles aus einer Hand", so Florian Strunck

über die Neugründung. Denn neben der Direktvermarktung bietet ampere.cloud auf

Wunsch auch gleich die notwendige Steuerungstechnik und eine vollständige

Plattform zum Betrieb für deren Anlagen.

Über ampere.cloud GmbH:

Das Unternehmen ampere cloud wurde im April 2019 von Florian Strunck (CEO),

Frederik Merz (CBDO) und Erik Nitschke (CTO) in Berlin gegründet. Mit seinem

neuartigen Betriebssystem ist es ein innovativer Technologiepartner für alle

Betreiber von Ökoenergieanlagen. Es hilft ihnen, ein cloudbasiertes

Energiemanagement zu betreiben, störungssicher, kosteneffizient und technisch

auf neuestem Stand. Partner der ersten Stunde sind die Berliner Kintlein & Ose

GmbH & Co. KG und der Konzern Q Cells. ampere.cloud ist zertifiziert vom TÜV

Hessen (iso9001) und vom TÜV Rheinland (VDE4110).

