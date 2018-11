OTS: abcfinance GmbH / abcfinance erwirbt Factoringunternehmen G.R. Factoring ...

abcfinance erwirbt Factoringunternehmen G.



Der Kölner Mittelstandsfinanzierer abcfinance und das Langenfelder

Factoringunternehmen haben einen Kaufvertrag zur vollständigen

Übernahme der G.R. Factoring GmbH unterzeichnet. Damit verfolgt

abcfinance weiterhin ihre Wachstumsstrategie im Forderungsankauf und

steigert ihren Factoringumsatz auf jährlich über 3,4 Milliarden Euro.

G.R. Factoring ist ein familiengeführtes Unternehmen, das seit

über 25 Jahren im Factoringmarkt aktiv ist. Die Kunden nutzen die

Umsatzfinanzierung aus Forderungen größtenteils als

Full-Service-Factoring. Das bedeutet, dass der Factor die

ausstehenden Forderungen umgehend vorfinanziert, an den

Rechnungsteller zahlt und auch das Debitorenmanagement und den

kompletten Ausfallschutz für die Forderung übernimmt. Gert Rees,

Gründer von G.R. Factoring, stellt fest: "Die Geschäftsmodelle von

abcfinance und G.R. Factoring basieren beide auf einer engen und

vertrauensvollen Beziehung zu den meist mittelständischen Kunden. Das

passt sehr gut zusammen." Die Kunden von G.R. Factoring würden daher

bei einem kontinuierlich guten Service und hohen Qualitätsstandards

von den Vorzügen eines Finanzpartners profitieren, der mit rund 730

Mitarbeitern deutschlandweit, in den Niederlanden und in Österreich

präsent ist.

Finanzierungsinstrumente aus einer Hand

Neben dem dichten Netz der Geschäftsstellen können die G.R.

Factoring-Kunden auf eine mehr als 40 Jahre gewachsene Erfahrung

setzen. abcfinance bietet neben Factoring auch weitere

Finanzierungsinstrumente an: Die Kunden des Finanzierungsspezialisten

können Leasing- und Mietkauflösungen aus einer Hand beziehen und so

ihre Finanzierungsbasis breiter aufstellen.

Stephan Ninow, Geschäftsführer bei abcfinance, freut sich über die

erfolgreiche Entwicklung: "Mit G.R. Factoring haben wir einen idealen

Zukauf tätigen können. Die Passung von Firmenphilosophie,

Kundenstruktur und Produkten hätte kaum besser sein können. Die

abcfinance verfolgt damit konsequent ihre Wachstumsstrategie und baut

so ihre führende Rolle im mittelständischen Kundensegment weiter

aus."

Factoring wird vor allem von Unternehmen genutzt, die ihrerseits

durch ihren eigenen Umsatz wachsen möchten. Lange Zahlungsziele oder

nur schleppend zahlende Kunden hindern Firmen häufig an einer

selbstbestimmten Unternehmensentwicklung und zusätzlichen

Investitionen in die Zukunft. Durch Factoring und Leasing erhalten

sie zusätzliche Handlungsspielräume, die sie außerdem unabhängiger

von ihrer Hausbank machen.

Factoring wird stärker genutzt

Deutschland ist nach Großbritannien und Frankreich der drittgrößte

Factoringmarkt in Europa. Der Factoringmarkt der in Deutschland

ansässigen Factoringunternehmen umfasste laut dem Branchenverband in

2017 ein Volumen von insgesamt 232 Milliarden Euro und hat sich in

den letzten Jahren dynamisch weiterentwickelt.

