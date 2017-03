OTS: Zühlke Engineering GmbH / Zühlke wächst weiter und expandiert nach Asien ...

Zühlke wächst weiter und expandiert nach Asien (FOTO) Eschborn (ots) - Die Zühlke Gruppe konnte 2016 den Umsatz um 6% auf rund 133 Millionen Franken steigern.



Die Zahl der Mitarbeiter wuchs auf rund 800. Dieses Jahr steht unter anderem die Eröffnung eines Standorts in Singapur im Fokus.

Zühlke hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Der Innovationsdienstleister konnte den Umsatz auf 133 Millionen Franken steigern. Das entspricht einem Plus von 6%. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs um 11% auf 810. Auch bei den Standorten stehen die Zeichen auf Wachstum: In diesem Jahr wird Zühlke seine erste Niederlassung in Asien eröffnen: in Singapur. Dort richtet sich der Fokus zunächst auf Kunden aus der Finanzbranche. Die dortige Kundennähe soll auch Wissen generieren, das für Zühlkes Kunden in Europa relevant sein kann.

Die im Vorjahr begonnene, konsequente Positionierung als innovativer Lösungsanbieter in Schlüsselbranchen hat sich als erfolgreich erwiesen - Auftragseingang und Umsatz konnten unter anderem in den Branchen Industrie, Banken, Versicherungen und Life Sciences signifikant gesteigert werden. Die Märkte verzeichnen einen starken Anstieg von Digitalisierungs- und Innovationsaktivitäten, die durch das Solution-Angebot der Gesellschaft bestens unterstützt werden - insbesondere in den Bereichen Internet of Things (IoT) und Industrie 4.0.

Die Intensivierung der Kooperation mit großen internationalen Partnern hat zur positiven Entwicklung beigetragen. Darüber hinaus sind der Kompetenzaufbau und die Positionierung von Innovationsthemen wie Mixed Reality sowie Blockchain branchenübergreifend vorangetrieben worden. Erste Projekte sind bereits umgesetzt worden.

"Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr stimmt mich sehr zuversichtlich: Digitalisierung ist bei vielen Unternehmen das Innovationsthema Nummer 1", sagt Fabrizio Ferrandina, CEO von Zühlke Deutschland, "Wir sind bestens dafür aufgestellt und werden auch 2017 in unsere Digitalisierungskompetenzen investieren.".

Über Zühlke

Zühlke ist der Dienstleister für Innovationsprojekte. Wir vereinen Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die unsere Kunden begeistern. Für sie entwickeln wir wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als 800 Experten mit der Erfahrung aus über 8'000 Projekten. Wir sind mit lokalen Teams in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Serbien und der Schweiz präsent. Die Zühlke Gruppe erzielte 2016 mit 810 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 133 Millionen Schweizer Franken (122 Millionen Euro; 106 Millionen GBP).

