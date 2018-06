OTS: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe / ZDK verlässt ...

ZDK verlässt europäischen Dachverband CECRA

Stuttgart/Bonn (ots) - Seinen Austritt aus dem europäischen

Dachverband CECRA hat der Vorstand des Zentralverbands Deutsches

Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) beschlossen.



Auf der Mitgliederversammlung

des ZDK am 15. Juni in Stuttgart gab Präsident Jürgen Karpinski

bekannt, dass die CECRA-Mitgliedschaft des ZDK zum 31. Dezember 2018

beendet werde.

Als einen wichtigen Grund nannte er das zunehmende Missverhältnis

zwischen dem finanziellen Einsatz des ZDK als mit Abstand größtem

Beitragszahler und den Resultaten der Arbeit von CECRA. Ein weiterer

wesentlicher Faktor sei der zunehmende Mangel an Transparenz, sowohl

bezogen auf die strategische Ausrichtung als auch auf das operative

Geschäft des Verbandes. Dies sei besonders deswegen nicht

nachvollziehbar, da der ZDK mit seinen eigenen personellen Ressourcen

extrem viel fachliche Arbeit für CECRA geleistet habe. Aufgrund

äußerst schwieriger Abstimmungsprozesse bei CECRA seien die

Möglichkeiten der aktiven Gestaltung zunehmend eingegrenzt worden.

Alle Versuche, hier Veränderungen herbeizuführen, seien letztlich

gescheitert oder im Sande verlaufen.

Der ZDK werde die europäische Lobbyarbeit jetzt verstärkt über das

seit September 2015 in Brüssel bestehende eigene Büro abwickeln sowie

beispielsweise den europäischen Dachverband UEAPME (Handwerk und KMU)

und die AFCAR-Allianz nutzen. ZDK-Präsident Karpinski wies darauf

hin, dass mit dem Austritt aus Sicht des ZDK die Tür zu CECRA nicht

vollständig zugeschlagen sei, sondern bei erfolgreicher

Reorganisation eine Mitarbeit durchaus mittelfristig wieder in den

Bereich des Möglichen rücken könnte. Der Austritt wurde der

CECRA-Spitze am 13. Juni 2018 per Brief mitgeteilt, der am gleichen

Tag vorab per Mail zugestellt wurde.

