OTS: Wirecard AG / Wirecard und UZE Mobility entwickeln gemeinsam innovative ...

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard und UZE Mobility entwickeln gemeinsam innovative

Dienstleistungen im Bereich der Elektromobilität / Partnerschaft

unterstützt den 2020-Megatrend "New Mobility"

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber

für digitale Finanztechnologie und UZE Mobility, eine offene

Innovationsplattform für Elektro-Mobilitätsdienste, sind eine strategische

Partnerschaft eingegangen.



Die Unternehmen verbinden ihre Zahlungs- und

Geolokalisierungstechnologien, um innovative Dienstleistungen im Bereich der

Elektromobilität auf den Markt zu bringen. So soll die Kooperation den Megatrend

"New Mobility" sowie "Commerce on the Move" weiter vorantreiben.

Seit 2019 versorgt UZE Mobility Städte mit einer Flotte von Fahrzeugen für

Carsharing-Zwecke. 2020 erweitert das Unternehmen sein Angebot mit sogenannten

"Digital Kits". Dabei handelt es sich um digitale Werbedisplays, die an jedem

Fahrzeugtyp platziert und über die UZE Mobility-Plattform verwaltet werden. Die

Fahrzeuge erfassen Geolokalisierungsdaten, die von öffentlichen und privaten

Einrichtungen u.a. bei der Erstellung von elektronischen Stadtplänen sowie

Geotagging genutzt werden können. Für Verbraucher ist dieser Service kostenlos.

Ihr Beitrag zum UZE Mobility Marktplatz besteht aus Daten, die auf Basis des

Standorts und der Umgebung des Fahrzeugs erfasst werden.

Gleichzeitig bieten die Fahrzeuge eine einzigartige Werbefläche. Mit dieser Form

der digitalen Werbung können Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen in

bestimmten demographischen Gebieten bewerben, um einen gewünschten Zielmarkt zu

erreichen. So kann ein Einzelhändler beispielsweise die Eröffnung einer neuen

Filiale mit einem Fahrzeug bewerben, das in der jeweiligen Nachbarschaft

unterwegs ist. Laut einem Bericht von Zenith Media aus dem Jahr 2019 steigen die

Ausgaben für Außenwerbung (OOH) weltweit jährlich kontinuierlich an: 2018

beliefen sich die globalen Ausgaben auf über 38,5 Milliarden US-Dollar, bis 2021

wird mit einem Anstieg auf 42,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Im Rahmen der

Zusammenarbeit wird Wirecard der bevorzugte Zahlungspartner für Transaktionen

auf dem UZE-Marktplatz sein.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit Wirecard den Weg in die Zukunft der Mobilität zu

beschreiten", kommentiert Sebastian Thelen, Mitbegründer und CIO von UZE

Mobility.

Alexander Jablovski, CEO und Mitbegründer von UZE Mobility, sagt: "Mit Wirecard

haben wir den Technologiepartner gefunden, mit dem wir das enorme, heute noch

weitgehend unerschlossene Potenzial von Mobilitätsdaten nutzen, um neue Märkte

zu erschließen. Ich freue mich sehr, mit einem der innovativsten Unternehmen der

Branche zusammenzuarbeiten."

"Der Trend Commerce on the Move wird im Jahr 2020 an Dynamik gewinnen und zu

noch mehr innovativen, wegweisenden Ideen im Mobilitätsmarkt führen", ergänzt

Stephan Ritzenhoff, Principal Manager Strategic Alliances bei Wirecard. "Deshalb

sind wir stolz darauf, mit E-Mobilitätspionieren wie UZE Mobility

zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft der Mobilität

schon heute zu verwirklichen."

Die UZE Ads Kits haben ihre Straßenzulassung erhalten und den Proof of Concept

erfolgreich bestanden. Bis 2020 will UZE Mobility 500 bis 1.000 dieser Systeme

in der DACH-Region auf die Straßen bringen. Darüber hinaus erweitert UZE

Mobility derzeit seine Plattform "Mobility Digital out of Home" um weitere

Display-Anbieter. UZE Mobility wird 2020 in Europa und international

entsprechend skalieren. Darüber hinaus werden Metropolregionen wie Mexiko-Stadt

und San Francisco sich an der Daten- und Werbeplattformen des Unternehmens

beteiligen.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen

Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als

auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten

rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten

B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen

Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data

Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,

Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren

Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und

Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de,

folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über UZE Mobility:

Das schnell wachsende Start-up-Unternehmen UZE Mobility ist in Dubai, Bremen,

Düsseldorf, München und Aachen vertreten. Das agile Expertenteam baut das

"Internet der Straßen" auf. Dazu werden weltweit in möglichst vielen Fahrzeugen

Telematikboxen installiert. Diese sammeln über intelligente Sensorik anonyme

Fahrt-, Fahrzeug- und Umweltdaten und speisen diese in das Internet der Straßen

ein. UZE Mobility bringt Experten aus den Bereichen Digitalisierung, Blockchain,

Hardwareentwicklung und Flottenmanagement mit langjährigem internationalem

Hintergrund und einem Netzwerk von globalen Partnern zusammen.

Pressekontakt:

Wirecard-Medienkontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com

UZE Mobility Medienkontakt:

uze! Mobility GmbH

Christian Fischer

Tel.: +49 (0) 173 8421 524

E-Mail: christian@uze-mobility.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/15202/4499864

OTS: Wirecard AG

ISIN: DE0007472060