OTS: Wirecard AG / Wirecard übernimmt Issuing von RHB TravelFX, der ersten ...

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard übernimmt Issuing von RHB TravelFX, der ersten digitalen

Multiwährungs-Karte Singapurs / Die Bezahllösung bietet Kunden

attraktive Wechselkurse für elf Währungen über die RHB TravelFX App

Aschheim (München) / Singapur (ots) - Wirecard, der internationale

Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, und die

Bank RHB Singapore, die zur RHB Banking Group gehört und mit

Jahresumsätzen von 145 Mrd.



EUR als eine der führenden

multinationalen Finanzdienstleistungsunternehmen der Region gilt,

führen heute die digitale Multiwährungs-Karte "RHB TravelFX" sowie

die dazugehörige Mobile App ein. Die regionale Präsenz der RHB Group

umfasst 10 Länder, einschließlich Malaysia, Singapur, Indonesien,

Thailand, Brunei, Kambodscha, Myanmar, Hongkong (mit einer

Repräsentanz in China), Vietnam und Laos. RHB TravelFX ist die erste

von einer Bank in Singapur eingeführte Multiwährungs-Visa-Karte auf

Prepaid-Basis. Die anwenderfreundliche Plattform der Bezahllösung

bietet Kunden sehr gute Wechselkurse, Geldumtausch in Echtzeit, sowie

die Freiheit, im Ausland die Landeswährung zu verwenden.

Multiwährungskarten sind eine sichere und intelligente Variante

von Reisegeld. Das von Wirecard herausgegebene und von RHB Bank

gelaunchte Produkt hat enormes Potenzial, langfristig die Art und

Weise zu verändern, wie Reisende im Ausland bezahlen. 2016 beliefen

sich die internationalen Umsatzerlöse aus Fremdenverkehr weltweit auf

rund 1,36 Billionen USD - eine Zahl, die sich seit 2005 fast

verdoppelt hat. Reisende aus dem Asien-Pazifik-Raum geben mehr Geld

auf internationalen Reisen aus als jede andere Gruppe weltweit. RHBs

Kunden aus Singapur können künftig über die RHB TravelFX App in 11

verschiedenen Währungen bezahlen, sodass sie sorgenfrei reisen

können, ohne Bargeld mitzunehmen oder sich nach Rückkehr um übrig

gebliebene Devisen kümmern zu müssen. Wirecard ist Issuer der

Multiwährungs-Visa-Kreditkarte, die von RHB Singapore vermarktet

wird. Die einzigartige Partnerschaft zwischen Wirecard und RHB bietet

Kartennutzern Sicherheits-Features, mit denen sie das Karten-Wallet

nutzen können, ohne auf ihr Bankkonto zuzugreifen.

Kunden können damit bei ihrem Auslandsaufenthalt nicht nur in der

jeweiligen Landeswährung bezahlen, sondern können mit RHB TravelFX

auch Landeswährung aus dem weit verbreiteten

Visa/Plus-Geldautomatennetz abheben, Online-Käufe in jeder dieser

Währungen tätigen sowie innerhalb des Karten-Wallets Fremdwährungen

wechseln. Zudem können Kunden ihr Karten-Wallet über die App komplett

verwalten und haben rund um die Uhr Zugriff auf konkurrenzfähige

Wechselkurse. Eine zusätzliche Sicherheitsebene ermöglicht Kunden,

die Karte bei Nichtbenutzung oder Verlust zu sperren.

Frau Wong Chung Yee, Head of Personal Financial Services and

Wealth Management, RHB Singapore, sagt: "Da wir nachdrücklich darum

bemüht sind, in den Bereich bargeldloses eWallet einzusteigen, freuen

wir uns, jetzt die RHB TravelFX App zu launchen, eine mobiles

Multiwährungs-Wallet für Kunden mit Bankkonto in Singapur. Kunden

werden von der Nutzerfreundlichkeit und den attraktiven Wechselkursen

profitieren, die diese Lösung bietet. Die App verleiht Kunden völlige

Kontrolle über die Wechselkurse, zu denen sie kaufen wollen - sie

brauchen lediglich auf der App eine Benachrichtigung für ihre

bevorzugten Kurse einzurichten, um dann Fremdwährungen überall und

jederzeit umtauschen zu können - wodurch sich das persönliche

Reiseerlebnis verbessert."

"Die Bewohner von Singapur reisen gern. Laut der von Visa in

Auftrag gegebenen 'Global Travel Intentions'-Studie haben Singapurer

in den letzten zwei Jahren im Schnitt rund sieben internationale

Reisen unternommen. Ferner zeigen unsere Daten, dass 20 Prozent der

Gesamtausgaben der in Singapur ansässigen Visa-Karteninhaber

grenzübergreifende Käufe sind. Obwohl die Bevölkerung hier sehr

vertraut mit digitalen Zahlungen ist, gehen immer noch 95 Prozent der

Singapurer zu einem Geldwechsler, um vor ihrer Reise Geld in

Auslandswährung umzutauschen. Mit einem Reiseprodukt wie RHB

TravelFX, das ab heute angeboten wird, werden unserer Meinung nach

künftig noch mehr Singapurer die Vorteile und die

Anwenderfreundlichkeit elektronischer Zahlungen für sich in Anspruch

nehmen, besonders auf Reisen," fügt Kunal Chatterjee hinzu, Visa

Country Manager für Singapore & Brunei.

Grigoriy Kuznetsov, Executive Vice President Global Financial

Services bei Wirecard, erläutert: "Die Digitalisierung hat enorme

Veränderungen in allen Bereichen mit sich gebracht, ganz besonders

bei Finanzdienstleistungen. Das bedeutet, dass es für eine Bank

unerlässlich ist, ihren Kunden intelligente, digitale Produkte mit

echtem Mehrwert anzubieten. Wir freuen uns sehr, unser Know-how als

globaler Innovationsführer in digitaler Finanztechnologie beisteuern

zu können, um dieses großartige Projekt gemeinsam mit RHB umzusetzen.

Hierdurch kann RHB Singapore Kunden eine voll digitale Lösung bieten,

die dem neuesten Stand der Technik entspricht und das Reisen

erheblich leichter und angenehmer macht. Unsere Position als ein

führender, globaler Issuer und BIN-Sponsor wird hierdurch weiter

gestärkt."

Die RHB TravelFX App kann im Google Play Store und Apple App Store

heruntergeladen werden. Anschließend können Verbraucher die RHB

Multiwährungs-Karte dann ganz einfach über die App beantragen und ihr

RHB TravelFX Karten-Wallet von jedem beliebigen Bankkonto in Singapur

mit Singapur-Dollars aufladen. Kunden brauchen kein Bankkonto bei RHB

zu führen, es gibt keine Jahresgebühr und keine Gebühr für

Unterschreiten eines Mindestguthabens.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden

digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten

sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes

Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen

digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.

Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen

Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,

Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen

Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte

Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus

allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist

an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN

DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns

auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über RHB Singapore:

RHB Singapore wurde 1961 im Rahmen einer raschen Expansion und

mehrerer strategischer Fusionen gegründet. Seit über einem halben

Jahrhundert gewinnt RHB wertvolle finanzielle Erfahrungen, die im

Rahmen einer kompromisslosen Service-Orientierung an Kunden

weitergegeben werden, um sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden

beim Wahrnehmen von Geschäftschancen zu helfen. Im Laufe dieser

jahrzehntelangen engagierten Arbeit in Singapur hat RHB starke

Bindungen zu den Kunden aufgebaut und gilt als eines der

vertrauenswürdigsten Finanzinstitute des Landes. Die Kerngeschäfte

von RHB Singapore liegen in den Schwerpunktbereichen Personal

Financial Services & Wealth Management, Commercial Banking, Corporate

Banking, Treasury, Structured Finance sowie Investment Banking,

Brokerage & Asset Management. Alle acht Schwerpunktbereiche werden

durch RHB Bank Berhad (ein Kreditinstitut mit Vollbanklizenz), RHB

Securities Singapore Pte Ltd. und RHB Asset Management Pte Ltd.

angeboten. RHB Singapore ist die lokale Niederlassung der RHB Banking

Group, der viertgrößten, voll integrierten Finanzdienstleistergruppe

in Malaysia. Die regionale Präsenz der Gruppe erstreckt sich über 10

ASEAN-Länder einschließlich Hongkong. RHB Banking Group strebt

danach, auch weiterhin ein überragendes Kundenerlebnis und

ausgezeichneten Shareholder Value zu liefern sowie als führende

multinationale Finanzdienstleistergruppe anerkannt zu werden. Weitere

Informationen finden Sie auf www.rhbgroup.com.sg.

OTS: Wirecard AG

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2

ISIN: DE0007472060

Pressekontakt:

Wirecard-Medienkontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com

Medienkontakt RHB Singapore:

RHB Singapore

Brand Marketing and Communications department

Tel.: +65-6320 6192 / +65-6320 0637

E-Mail: bmc@rhbgroup.com