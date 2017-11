OTS: Wirecard AG / Wirecard stärkt Orange bei der Einführung von Orange Cash ...

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard stärkt Orange bei der Einführung von Orange Cash Joven in Spanien / Jugendliche können jetzt die Vorteile der Wallet-App für mobile Zahlungen nutzen Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Spezialist für digitale Finanztechnologie und mobiles Bezahlen, arbeitet mit einem der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber, Orange, zusammen, um die Funktionalität der Wallet-App Orange Cash in Spanien zu verbessern.



Die neue Funktion ermöglicht die Nutzung von mobilen Zahlungen für Jugendliche bis zu 18 Jahren unter der Verantwortung ihrer Eltern. Nach dem erfolgreichen Start von Orange Cash Jeune in Frankreich, ist die App nun auch in Spanien verfügbar.

Das gesamte Transaktionsvolumen für mobile Zahlungen in Spanien wird sich laut Statista bis 2021 verdreifachen. Besonders Jugendliche nutzen zunehmend ihre Smartphones, um im Laden zu bezahlen. Viele haben jedoch kein Bankkonto oder eine Zahlungskarte, die sie für diese Zwecke verwenden können. Mit Orange Cash Joven haben Wirecard und Orange eine Lösung entwickelt, die den Bedürfnissen der jüngeren Generation gerecht wird. Das Konzept ist einfach: Um ein Konto zu erstellen, melden sich Eltern oder Erziehungsberechtigten über die Webschnittstelle von Orange Cash an und installieren die App auf den Smartphones ihrer Kinder. Über die Webschnittstelle haben Eltern Kontrolle über die Geldsummen, die auf das Konto geladen werden sollen und erhalten einen Echtzeitüberblick über die Ausgaben. Die gesamte finanzielle Administration wird über das Orange Cash-Konto der Eltern verwaltet.

"Bereits heute besitzen neun von zehn jungen Menschen in Spanien ein mobiles Gerät, um sich unterwegs mit dem Internet zu verbinden. Kein Wunder, dass Jugendliche lieber mit ihrem Smartphone im Geschäft bezahlen als mit Bargeld. Mit der App Orange Cash Joven ist es uns gelungen, eine jüngere Zielgruppe im Bereich Mobile Payment zu erreichen. Mit dieser Lösung haben Jugendliche jederzeit und überall einen sehr flexiblen Zugang zur ihren Finanzen", sagt Philippe Laranjeiro, Head of Sales Telecommunication bei Wirecard.

Luis Santos, Head of Innovation and New Digital Businesses bei Orange, sagt: "Wenn wir die jüngere Generation betrachten, können wir die Zukunft des mobilen Zahlungsverkehrs sehen. In Zusammenarbeit mit Wirecard wollen wir die Entwicklung digitaler Finanzlösungen fördern und gleichzeitig eine jüngere Zielgruppen erreichen."

Die Wirecard Gruppe ist verantwortlich für die Abwicklung aller technischen und finanziellen Prozesse im Zusammenhang mit der Zahlungs-App und der hinzugefügten Funktion Orange Cash Joven. Dazu gehört die Entwicklung der App Orange Cash Joven inklusive Webschnittstelle für Eltern. Darüber hinaus übernimmt Wirecard Card Solutions die Herausgabe und Zahlungsabwicklung der digitalen Prepaid-Karte. Zudem kombiniert Orange Cash kontaktloses mobiles Bezahlen mit Treue- und Couponing-Aktionen von teilnehmenden Einzelhändlern in Echtzeit über die Wirecard Card-Linked Offers Plattform. Seit 2015 wird das Mobile Payment Programm bereits erfolgreich in Frankreich und Spanien angeboten.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060

Pressekontakt: Wirecard-Medienkontakt:

Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com